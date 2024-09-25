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ارتفاع معدل تقييم سلامة التحويلات المرورية إلى 95%

9/25/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع معدل تقييم مستوى سلامة التحويلات المرورية لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مشيرةً إلى أن ذلك يعود إلى تعزيز مستوى الرقابة على مشاريع صيانة الطرق في المملكة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP).
590 زيارة ميدانية
وأوضحت ((هيئة الطرق)) أن الجولات الرقابية على مشاريع الصيانة، أسهمت في رفع معدل تقييم مستوى سلامة التحويلات المرورية على طرق المملكة من 68% في بداية عام 2023 إلى 95% في الوقت الحالي، وشملت أعمال التقييم تنفيذ نحو 590 زيارة ميدانية شهريًا لتغطية جميع التحويلات المرورية، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات مثل طائرات الدرونز لتحقيق نتائج سريعة ودقيقة.
خفض وفيات الطرق
وأكدت الهيئة، مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.

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