ارتفاع معدل تقييم سلامة التحويلات المرورية إلى 95%

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع معدل تقييم مستوى سلامة التحويلات المرورية لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مشيرةً إلى أن ذلك يعود إلى تعزيز مستوى الرقابة على مشاريع
صيانة الطرق في المملكة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP). 590 زيارة ميدانية
وأوضحت ((هيئة الطرق)) أن الجولات الرقابية على مشاريع الصيانة، أسهمت في رفع معدل تقييم مستوى سلامة التحويلات المرورية على طرق المملكة من 68% في بداية عام 2023 إلى 95% في الوقت الحالي، وشملت أعمال التقييم تنفيذ نحو 590 زيارة ميدانية شهريًا لتغطية جميع التحويلات المرورية، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات مثل طائرات الدرونز لتحقيق نتائج سريعة ودقيقة. خفض وفيات الطرق
وأكدت الهيئة، مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.
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