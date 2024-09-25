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مشاركة سعودية في بطولة العالم للكيك بوكسينغ بأوزبكستان

9/25/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ بمشاركة منتخبنا السعودي، حيث يتنافس الأبطال من مختلف الدول حول العالم ، كما تأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد السعودي للملاكمة والركل "الكيك بوكسينغ" لتعزيز مكانة المملكة في المجالات الرياضية العالمية.
وأعدّ الاتحاد السعودي للكيك بوكسينغ برنامجًا تدريبيًا متكاملًا ، شمل معسكرات خارجية ، بهدف تعزيز مستوى اللاعبين وتجهيزهم بأفضل الأساليب الفنية ، وقد حقق الاتحاد السعودي العديد من الإنجازات الملموسة في الفترة الماضية ، بما في ذلك تنظيم بطولات مناطقية و وطنية ، وإعداد برامج تدريبية وورش عمل تستهدف المدربين واللاعبين والحكام، مما يسهم في تحسين وتطوير كفاءاتهم،
ويتطلع الجميع إلى آداء متميز للمنتخب السعودي خلال البطولة ، حيث تعكس هذه المشاركة إلتزام المملكة بتعزيز الرياضة ودعم الرياضيين لتحقيق النجاح في مختلف المجالات.

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