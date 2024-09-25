مشاركة سعودية في بطولة العالم للكيك بوكسينغ بأوزبكستان

(MENAFN
- Al Watan)
انطلقت اليوم بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ بمشاركة منتخبنا السعودي، حيث يتنافس الأبطال من مختلف الدول حول العالم ، كما تأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد السعودي للملاكمة والركل "الكيك بوكسينغ" لتعزيز مكانة المملكة في المجالات الرياضية العالمية.
وأعدّ الاتحاد السعودي للكيك بوكسينغ برنامجًا تدريبيًا متكاملًا ، شمل معسكرات خارجية ، بهدف تعزيز مستوى اللاعبين وتجهيزهم بأفضل الأساليب الفنية ، وقد حقق الاتحاد السعودي العديد من الإنجازات الملموسة في الفترة الماضية ، بما في ذلك تنظيم بطولات مناطقية و وطنية ، وإعداد برامج تدريبية وورش عمل تستهدف المدربين واللاعبين والحكام، مما يسهم في تحسين وتطوير كفاءاتهم،
ويتطلع الجميع إلى آداء متميز للمنتخب السعودي خلال البطولة ، حيث تعكس هذه المشاركة إلتزام المملكة بتعزيز الرياضة ودعم الرياضيين لتحقيق النجاح في مختلف المجالات.
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