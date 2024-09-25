طائرة الخليج تواصل التحليق

طائرة الخليج تواصل التحليق
التاريخ
9/25/2024 3:00:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
واصل الخليج نتائجه المميزة في الدوري
الممتاز للكرة الطائرة بعد أن سجل انتصاره الثالث على التوالي، حينما كسب الترجي 3/صفر، في الجولة الثالثة للدوري، ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط.
وتمكن الاتحاد من الانتصار على الصفا 1/3، وتغلب الأهلي على النصر بذات النتيجة، وكسب الخويلدية نظيره أبها 3/صفر.
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