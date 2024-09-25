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طائرة الخليج تواصل التحليق

9/25/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الخليج نتائجه المميزة في الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد أن سجل انتصاره الثالث على التوالي، حينما كسب الترجي 3/صفر، في الجولة الثالثة للدوري، ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط.
وتمكن الاتحاد من الانتصار على الصفا 1/3، وتغلب الأهلي على النصر بذات النتيجة، وكسب الخويلدية نظيره أبها 3/صفر.

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