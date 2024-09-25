العبود يغيب عن العميد
التاريخ
9/25/2024 3:00:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تعرض لاعب
الاتحاد عبدالرحمن العبود إلى إصابة في الوجه خلال الحصة الثانية من مواجهة العميد والعين، في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، ونقل اللاعب إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة.
وبينت مصادر أن العبود سيغيب عن مواجهة العميد المقبلة أمام الخليج غدا، لحساب خامس جولات دوري روشن السعودي للمحترفين.
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