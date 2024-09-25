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العبود يغيب عن العميد

9/25/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرض لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود إلى إصابة في الوجه خلال الحصة الثانية من مواجهة العميد والعين، في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، ونقل اللاعب إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة.
وبينت مصادر أن العبود سيغيب عن مواجهة العميد المقبلة أمام الخليج غدا، لحساب خامس جولات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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