النجمة يحرق ضمك
التاريخ
9/25/2024 3:00:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
فجر النجمة، أحد أندية دوري Yelo للدرجة الأولى، مفاجأة جديدة بإقصائه ضيفه ضمك، أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، من كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه عليه 2/صفر في المواجهة التي جمعتهما على ملعب التعليم
بعنيزة، لحساب دور الـ32 للبطولة الكبرى. سجل للنجمة ليو تيليكا ((59 ضربة جزاء))، وبلال عواشريا ((85)).
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