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النجمة يحرق ضمك

9/25/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al Watan) فجر النجمة، أحد أندية دوري Yelo للدرجة الأولى، مفاجأة جديدة بإقصائه ضيفه ضمك، أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، من كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه عليه 2/صفر في المواجهة التي جمعتهما على ملعب التعليم بعنيزة، لحساب دور الـ32 للبطولة الكبرى. سجل للنجمة ليو تيليكا ((59 ضربة جزاء))، وبلال عواشريا ((85)).

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