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50% من وفيات الأمهات بدارفور سببها الإنتان

9/25/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al Watan) مع استمرار الحرب في السودان، تدهورت الأوضاع الصحية بشكل حاد، وخاصة في دارفور المهدد بسوء التغذية الحاد، لينضم الإنتان ( مرض يدفع الجهاز المناعي للاستجابة للعدوى ) ، ويحصد المزيد من الأرواح، حيث ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية، أن الأمهات والأطفال في منطقة جنوب دارفور السودانية يعانون من إحدى ((أسوأ)) حالات الطوارئ الصحية في العالم، وهي إحدى عواقب العنف الذي اجتاح البلاد منذ أبريل 2023.
وقالت في أحدث تقرير لها، إن 114 حالة وفاة لأمهات حدثت خلال الفترة من يناير إلى منتصف أغسطس 2024.
وأن أكثر من 50 % من وفيات الأمهات حدثت في مرافق طبية، وكان الإنتان السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في المرافق التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود. وفي الفترة بين يناير ويونيو، توفي 48 مولودًا حديث الولادة بسبب الإنتان في منشأتين طبيتين تدعمهما منظمة أطباء بلا حدود، بحسب المنظمة.
تجاوز الحدود
أضافت المنظمة، أن سوء التغذية بين الأطفال في جنوب دارفور تجاوز أيضا حدود الطوارئ، مضيفة أن المطالب بالرعاية الطبية ((تتجاوز بكثير ما تستطيع منظمة أطباء بلا حدود الاستجابة له)).
وقالت إن 30 ألف طفل دون سن الثانية خضعوا لفحص سوء التغذية في أغسطس، بما في ذلك ما يقرب من 33 % يعانون من سوء التغذية الحاد و8.1% يعانون من سوء التغذية الشديد والحاد.
وبينت الدكتورة جيليان بوركاردت، مديرة أنشطة الصحة الجنسية والإنجابية في منظمة أطباء بلا حدود في نيالا بجنوب دارفور: ((هذه أزمة لا مثيل لها في حياتي المهنية - حالات طوارئ صحية متعددة تحدث في وقت واحد دون أي استجابة دولية تقريبًا من الأمم المتحدة وغيرها)). ((يموت الأطفال حديثو الولادة والنساء الحوامل والأمهات الجدد بأعداد صادمة. العديد من الوفيات ناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها، حيث انهار كل شيء تقريبًا)).
وكان الوضع خطيرًا بشكل خاص بالنسبة للنساء في مستشفى نيالا التعليمي ومستشفى كاس الريفي، حيث أفادت منظمة أطباء بلا حدود بوفاة 46 أمًا بين يناير وأغسطس. وفي هذين المستشفيين، حدثت 78 % من حالات الوفاة بين الأمهات خلال أول 24 ساعة بعد دخولهن المستشفى.
حالات حرجة
قالت المنظمة، إن النساء كن يصلن إلى المستشفيات في حالات حرجة بسبب تكاليف النقل المرتفعة ونقص المرافق الطبية العاملة. واضطرت النساء إلى الولادة في بيئات غير معقمة بسبب نقص الموارد الطبية الضرورية التي يمكن أن تمنع العدوى.
وأوضحت ماريا فيكس، قائدة الفريق الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في جنوب دارفور قائلة: ((انتظرت مريضة حامل من منطقة ريفية يومين لجمع الأموال اللازمة للحصول على الرعاية. وعندما سافرت إلى مركز صحي، لم تكن لديهم أي أدوية، لذا عادت إلى منزلها. وبعد ثلاثة أيام، تدهورت حالتها، ولكن مرة أخرى اضطرت إلى الانتظار لمدة خمس ساعات للحصول على وسيلة نقل. وكانت بالفعل في غيبوبة عندما وصلت إلينا. وتوفيت بسبب عدوى يمكن الوقاية منها)).
ولم تعد معظم المنظمات الإنسانية إلى نيالا، عاصمة جنوب دارفور، منذ اندلاع الحرب، الأمر الذي جعل منظمة أطباء بلا حدود واحدة من المنظمات الدولية القليلة المتواجدة على الأرض هناك.
اندلاع التوترات
اجتاحت أعمال العنف السودان منذ أبريل من العام الماضي، عندما اندلعت التوترات بين قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية وتحولت إلى قتال عنيف وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك دارفور.
وقد ارتفعت كمية المساعدات الحيوية التي وصلت إلى جنوب دارفور بشكل طفيف في يونيو، عندما قام برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بتسليم أغذية منقذة للحياة وتغذية لبعض الأسر.
جنوب دارفور السودانية:
114 حالة وفاة لأمهات حدثت خلال الفترة من يناير إلى منتصف أغسطس 2024
أكثر من 50 % من وفيات الأمهات حدثت في مرافق طبية
الإنتان السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في المرافق التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود
يموت الأطفال حديثو الولادة والنساء الحوامل والأمهات الجدد بأعداد صادمة
العديد من الوفيات ناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها
توفيت 46 أمًا في مستشفى نيالا التعليمي ومستشفى كاس الريفي
حدثت 78 % من حالات الوفاة بين الأمهات خلال أول 24 ساعة بعد دخولهن المستشفى
النساء كن يصلن إلى المستشفيات في حالات حرجة بسبب تكاليف النقل المرتفعة ونقص المرافق الطبية العاملة
اضطرت النساء إلى الولادة في بيئات غير معقمة بسبب نقص الموارد الطبية الضرورية التي يمكن أن تمنع العدوى. 48 مولودًا حديث الولادة توفي بسبب الإنتان في منشأتين طبيتين تدعمهما منظمة أطباء بلا حدود

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