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حدث عالمي ومشاركة سعودية بشأن أزمة اللاجئين في نيويورك

9/25/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت عنوان ((دور العمل الخيري الإسلامي في الاستجابة لأزمة اللاجئين العالمية))، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك.
ركيزة أساسية للمملكة
وقدم الدكتور الربيعة شكره للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تنظيم هذا الحدث المهم الذي يتناول دور العمل الخيري الإسلامي في المجال الإنساني، مؤكدًا أن هذا الموضوع يعد من الركائز الأساسية لديننا الإسلامي الذي يحث على الصدقة والزكاة والوقف الخيري لمساعدة المحتاجين.
وقال: إنه ترجمة لذلك كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بالامتثال لتلك المبادئ، حيث كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي انضمت إلى الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، الذي أطلق بالشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية، بصفتها عضوًا في اللجنة التوجيهية للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين الذي تم تأسيسه في سبتمبر 2022م، وقدمت المملكة حينها مساهمة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي لحساب الصندوق الوقفي.
معالجة أزمات اللاجئين
وأوضح الربيعة أن أزمات اللاجئين من القضايا التي تسترعي اهتمام المملكة العربية السعودية، ولذلك لم تدخر جهدًا في دعم تلك الفئة بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية بمعالجة أزمات اللاجئين، مشيرًا إلى أن المملكة تتطلع إلى أن تسهم الإجراءات التي نتخذها اليوم في استحداث آليات مستدامة تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع اللاجئين؛ ليتمكنوا من العيش بأمان وكرامة في الدول المستضيفة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان.
وعبر المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة عن شكره وامتنانه للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية على إطلاق هذا الصندوق، مهيبًا بالدول الشقيقة والصديقة أن تتقاسم معنا الأعباء في تقديم التمويل اللازم لتوفير الموارد المستدامة لبث الأمل في نفوس ملايين اللاجئين والنازحين، والمجتمعات المضيفة الذين يحتاجون بشدة إلى دعمنا.

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