Thursday, 26 September 2024 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مباحثات سعودية - أرجنتينية

9/25/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُلمي في مقر مجلس الشورى اليوم، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الأرجنتينية السعودية بالبرلمان الأرجنتيني الدكتورة مارسيلا كامباجنولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها للمملكة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لاسيما المتعلقة بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأرجنتيني، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

MENAFN25092024000089011017ID1108715263

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث