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السواحه يجتمع بـ Space X

9/25/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتمع رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، المهندس عبدالله السواحه، خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، مع رئيس شركة (SpaceX)، جوين شوتويل، وعدد من قادة الشركة، وذلك لمناقشة توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية في مجالات استكشاف الفضاء والتقنيات وبناء الكفاءات الوطنية في قطاع الفضاء.
وجرى خلال الاجتماع، الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز قطاع الفضاء وتطوير بنيته التحتية، التطرق للتطورات الحالية والمستقبلية في قطاع الفضاء، وجعل مستقبل البشرية أكثر تقدمًا وازدهارًا.
وتتضمّن الزيارة عقد اجتماعات مع قادة كبرى الشركات العاملة في الفضاء؛ بغية تسليط الضوء على قطاع الفضاء المتنامي في المملكة، والتعاون على نقل وتطوير القدرات البشرية، وتحفيز الاستثمار في القطاع السعودي.

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