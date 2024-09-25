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الخريف يزور جامعة كولومبيا الأمريكية

9/25/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Al Watan) زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أمس، جامعة كولومبيا الأمريكية -أقدم جامعة في نيويورك-، واطلع على أحدث البرامج الأكاديمية الداعمة لقطاعي الصناعة والتعدين فيها، كما التقى عددًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والطلبة من السعوديين والأمريكيين ومن مختلف أقطار العالم.
لقاء مع الأكاديميين
واستعرض الخريف خلال لقاء تفاعلي عُقِدَ مع الأكاديميين والطلبة في مقر الجامعة؛ رحلة التحوّل في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، والقطاعات الصناعية الواعدة التي تركز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى جانب مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميًا، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من قطاعي الصناعة والتعدين في تنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمتهما في إجمالي الناتج المحلي.
فتح قنوات مع المبتعثين
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أهمية رحلة الابتعاث، بوصفها أحد الجسور الثقافية المهمة والملهمة للتواصل الحضاري بين الشعوب، موضحًا أن المملكة تعوّل على أبناء الوطن، وتراهن عليهم في صنع المستقبل، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يستهدف تطوير الكوادر الوطنية، وإكسابها المهارات العالية لتنافس عالميًا في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ حريصة على فتح قنوات التواصل مع المبتعثين في الخارج، ومساعدتهم على استكشاف مسارات الفرص المستقبلية لهم في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي توفرها.
يذكر أن جامعة كولومبيا تأسست في مدينة نيويورك عام 1754م، وهي جامعة بحثية خاصة تُعد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في ولاية نيويورك، والخامسة في الولايات المتحدة، وتحتل المرتبة رقم 34 في تصنيف ((كيو إس)) العالمي للجامعات لعام 2025، وتخرّج فيها على مر السنين العديد من العلماء والملهمين، حاز بعضهم جائزة نوبل.
جولة في أمريكا
وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف لجامعة كولومبيا، ضمن جولته الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، وتشمل ولايات نيويورك وكاليفورنيا، ونيفادا، وتستهدف تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، إضافة إلى البحث عن فرص متبادلة في القطاعات الصناعية المتقدمة.
وكان الوزير قد زار بورصة نيويورك (NYSE)، الثلاثاء، مطلعًا على أحدث أنظمتها الإلكترونية المستخدمة في تقييم الشركات والقطاعات، واستمع لعرض عن تاريخ البورصة، وآلية التداول والشراء فيها، إضافة إلى أفضل الممارسات المتّبعة في تعزيز الكفاءة ورفع

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