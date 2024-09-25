الخريف يزور جامعة كولومبيا الأمريكية

(MENAFN
- Al Watan)
زار وزير
الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أمس، جامعة
كولومبيا الأمريكية -أقدم جامعة في نيويورك-، واطلع على أحدث البرامج الأكاديمية الداعمة لقطاعي الصناعة والتعدين فيها، كما التقى عددًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والطلبة من السعوديين والأمريكيين ومن مختلف أقطار العالم. لقاء مع الأكاديميين
واستعرض الخريف خلال لقاء تفاعلي عُقِدَ مع الأكاديميين والطلبة في مقر الجامعة؛ رحلة التحوّل في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، والقطاعات الصناعية الواعدة التي تركز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى جانب مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميًا، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من قطاعي الصناعة والتعدين في تنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمتهما في إجمالي الناتج المحلي.
فتح قنوات مع المبتعثين
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أهمية رحلة الابتعاث، بوصفها أحد الجسور الثقافية المهمة والملهمة للتواصل الحضاري بين الشعوب، موضحًا أن المملكة تعوّل على أبناء الوطن، وتراهن عليهم في صنع المستقبل، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يستهدف تطوير الكوادر الوطنية، وإكسابها المهارات العالية لتنافس عالميًا في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ حريصة على فتح قنوات التواصل مع المبتعثين في الخارج، ومساعدتهم على استكشاف مسارات الفرص المستقبلية لهم في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي توفرها.
يذكر أن جامعة كولومبيا تأسست في مدينة نيويورك عام 1754م، وهي جامعة بحثية خاصة تُعد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في ولاية نيويورك، والخامسة في الولايات المتحدة، وتحتل المرتبة رقم 34 في تصنيف ((كيو إس)) العالمي للجامعات لعام 2025، وتخرّج فيها على مر السنين العديد من العلماء والملهمين، حاز بعضهم جائزة نوبل. جولة في أمريكا
وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف لجامعة كولومبيا، ضمن جولته الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، وتشمل ولايات نيويورك وكاليفورنيا، ونيفادا، وتستهدف تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، إضافة إلى البحث عن فرص متبادلة في القطاعات الصناعية المتقدمة.
وكان الوزير قد زار بورصة نيويورك (NYSE)، الثلاثاء، مطلعًا على أحدث أنظمتها الإلكترونية المستخدمة في تقييم الشركات والقطاعات، واستمع لعرض عن تاريخ البورصة، وآلية التداول والشراء فيها، إضافة إلى أفضل الممارسات المتّبعة في تعزيز الكفاءة ورفع
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