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التعاون يحبط مفاجأة أبها

9/25/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أحبط التعاون مفاجأة مضيفه أبها بتغلبه عليه 2/3، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي ضمك، لحساب دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن امتد اللقاء بينهما إلى شوطين إضافيين، عقب تعادلهما 1/1 في الوقت الأصلي. سجل للذئاب فلافيو دا سيلفا ((1))، وجواو بيدرو ((92))، ومحمد الكويكبي ((98))، ولزعيم الجنوب أحمد عبده ((90+11 ضربة جزاء، 120+4)).

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