التعاون يحبط مفاجأة أبها

التعاون يحبط مفاجأة أبها
التاريخ
9/25/2024 3:00:47 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أحبط التعاون مفاجأة مضيفه أبها بتغلبه عليه 2/3، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي ضمك، لحساب دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن امتد اللقاء بينهما إلى شوطين إضافيين، عقب تعادلهما 1/1 في الوقت الأصلي. سجل للذئاب فلافيو دا سيلفا ((1))، وجواو بيدرو ((92))، ومحمد الكويكبي ((98))، ولزعيم الجنوب أحمد عبده ((90+11 ضربة جزاء، 120+4)).
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