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ولي العهد يتلقى رسالة من ملك الأردن

9/25/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك في أثناء استقباله في مقر الوزارة بالرياض، سفير الأردن لدى المملكة، الدكتور هيثم أبو الفول.
وجرى أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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