إطلاق خدمة التطعيم المنزلي للإنفلونزا الموسمية لعام 2024

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت وزارة الصحة عن بدء توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية لعام 2024، مع إتاحة خدمة التطعيم بالمنازل ضمن إطار جهودها لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى اللقاح، خاصةً الفئات الأكثر عرضة للإصابة، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة، إلى جانب النساء الحوامل والعاملين في القطاع الصحي.
وأضافت الوزارة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يُعد إجراءً وقائيًا مهمًا للحد من المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تتطلب دخول المصابين إلى العناية المركزة أو قد تؤدي إلى الوفاة.
وأكدت الوزارة أن خدمة التطعيم المنزلي متاحة عبر تطبيق "سنار"، حيث يمكن للمستفيدين طلب الخدمة وتحديد الموقع والوقت المناسبين للزيارة، مبينة أن هذه الخدمة تتيح إمكانية تطعيم أكثر من شخص في زيارة واحدة، مما يسهم في تسهيل الحصول على اللقاح لكافة أفراد الأسرة.
ونوّهت الوزارة بأن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وفعّال، داعيةً الجميع إلى الاستفادة من هذه الخدمة المجانية. وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجيات وزارة الصحة لتحقيق مستهدفات التحول الصحي، عبر تعزيز الوقاية قبل العلاج، وتوفير الخدمات الصحية بطرق مبتكرة تسهل الوصول إليها، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع من مختلف المخاطر الصحية.
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