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إطلاق خدمة التطعيم المنزلي للإنفلونزا الموسمية لعام 2024

9/25/2024 3:00:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة عن بدء توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية لعام 2024، مع إتاحة خدمة التطعيم بالمنازل ضمن إطار جهودها لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى اللقاح، خاصةً الفئات الأكثر عرضة للإصابة، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة، إلى جانب النساء الحوامل والعاملين في القطاع الصحي.
وأضافت الوزارة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يُعد إجراءً وقائيًا مهمًا للحد من المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تتطلب دخول المصابين إلى العناية المركزة أو قد تؤدي إلى الوفاة.
وأكدت الوزارة أن خدمة التطعيم المنزلي متاحة عبر تطبيق "سنار"، حيث يمكن للمستفيدين طلب الخدمة وتحديد الموقع والوقت المناسبين للزيارة، مبينة أن هذه الخدمة تتيح إمكانية تطعيم أكثر من شخص في زيارة واحدة، مما يسهم في تسهيل الحصول على اللقاح لكافة أفراد الأسرة.
ونوّهت الوزارة بأن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وفعّال، داعيةً الجميع إلى الاستفادة من هذه الخدمة المجانية. وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجيات وزارة الصحة لتحقيق مستهدفات التحول الصحي، عبر تعزيز الوقاية قبل العلاج، وتوفير الخدمات الصحية بطرق مبتكرة تسهل الوصول إليها، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع من مختلف المخاطر الصحية.

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