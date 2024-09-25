«دبي باركس».. أجواء ترفيهية وتجارب فريدة

فعاليات متنوعة حافلة بالمرح والمغامرات، توفرها دبي لسكانها وزوارها في مختلف الوجهات، وفي هذا السياق تحتضن «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، موسم الهالويين المميز بطابعه الترفيهي الفريد.

والذي يضم مجموعة من المغامرات والأنشطة والمتاهات المخيفة، لتتيح المدينة لضيوفها باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي تناسب جميع الأعمار.

وسيعود خلال موسم الهالووين فعاليات «ليالي الرعب»، والتي ستبدأ اعتباراً من الأول من أكتوبر، ليتمكن الضيوف من عيش تجربة موسم الهالووين، من خلال متاهات الرعب الخمس المخصصة للبالغين.

والتي تشمل المتاهة التي تحمل طابع فيلم الرعب SAW، إلى جانب سبعة عروض عائلية تتضمن السنافر، وشخصيات فندق ترانسلفانيا وفعاليات اللقاء والترحيب مع الشخصيات المحببة وأنشطة «خدعة أو حلوى» والمأكولات والمنتجات ذات الطابع الخاص، فضلاً عن أن الضيوف سيستمتعون بأكثر من 29 من ألعاب الركوب الحماسية والوجهات الترفيهية المتنوعة.



وستدشن الوجهة هذا الموسم وللمرة الأولى متاهة SAW التي تمثل تجربة مثيرة تحتفي بالذكرى الـ 20 على انطلاق سلسلة أفلام SAW المرعبة.وسيكون محبو الإثارة والتشويق على موعد مع عروض «سيرك الفامباير»، الذي سيتضمن العديد من الخدع السحرية والمخيفة.

فيما ستنتظر عشاق الأجواء المرعبة تجربة «موكب ليالي الرعب»، التي تظهر فيها العديد من الشخصيات المخيفة والموسيقى الصاخبة المصممة خصيصاً لإثارة الحماس والتشويق. وستتيح الوجهة مجموعة متنوعة من المتاهات، التي تشمل «تومبستون إكسبرس» و«هيدس ديسنت» و«كيرس أو ذا مون» والمتاهة المخيفة، والتي تتيح جميعها تجارب ملؤها الرعب والحماس والتشويق.



