بينالي الفنون الإسلامية 2025.. إبداعات 20 فناناً تحت عنوان «وما بينهما»

تحت عنوان «وما بينهما»، ستحتضن النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية أكثر من 500 قطعة تاريخية إسلامية، وعمل فني معاصر، حيث تأخذنا الأعمال في رحلة تأملية في إبداعات الفنون الإسلامية. ويشارك في البينالي أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، من:

المملكة العربية السعودية، فلسطين، مصر، عُمان، قطر، تونس، الكويت، الدنمارك، فرنسا، اليونان، إندونيسيا، إيطاليا، مالي، البرتغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الأردن، الولايات المتحدة، وأوزبكستان. وقد كلّفت مؤسسة بينالي الدرعية، أكثر من 20 فناناً من المملكة والمنطقة، وباقي أنحاء العالم، لإنتاج أعمال فنية جديدة، ستكون مُكمِّلة للسردية التاريخية للمعرض.

وسيمنح البينالي زواره فرصة نادرة لرؤية آثار وتحف من الحرمين الشريفين. وقد أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية، عن اختيار «وما بينهما» عنواناً للنسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية، والذي سيفتح أبوابه للزوار من 25 يناير حتى 25 مايو 2025، في صالة الحجاج الغربية، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، البوابة الرئيسة لعبور ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج والعمرة في بيت الله الحرام.

وسيضم البينالي مجموعة واسعة من التحف التاريخية الإسلامية، وأعمال الفن المعاصر، تحت مظلة واحدة، ليحث زواره على التأمل في ثراء التراث والحضارة الإسلامية، ومختلف أشكال التعبير الإبداعي عنها. وسيقود النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية، ثلاثة مديرين فنيين، هم الدكتور جوليان رابي المدير السابق للمتحف الوطني للفن الآسيوي، التابع لمؤسسة سميثسونيان.

والدكتور أمين جعفر مدير مجموعة آل ثاني، والمؤرخ والمؤلف الدكتور عبدالرحمن عزام، إلى جانب الفنان السعودي مهند شونو، بصفته القيم الفني على أعمال الفن المعاصر. وسيقدم البينالي رؤى فريدة حول استمرارية الثقافات، رغم تبدل الأزمنة والظروف، مستشهداً بالتحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وانعكاساتها على العالم ككل. ومن هذا المنطلق، سيتميز البينالي بحرصه على إبراز الأعمال التاريخية والمعاصرة.

ضمن حوار متسلسل ومتناغم، سواءً في صالات العرض الداخلية، أو المساحات الخارجية. ويأتي اختيار صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، لأهميتها كصرح عمراني شُيّد لخدمة ضيوف الرحمن، وما لها من أهمية كبيرة لدى المسلمين من جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، أكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بينالي الدرعية، قدرة الفن على إحداث تحولات جوهرية، تُسهم في بناء مجتمع مزدهر ونابض بالحياة، وفي ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من دعم وتمكين وتشجيع للقطاعات الثقافية، تواصل مؤسسة بينالي الدرعية، تكريس جهودها لرعاية التعبير الثقافي، وتعزيز الثقافة والفنون، وإثراء الحراك الفني العالمي، عبر مبادراتها القيمة.

وأضاف: «بعد الأرقام المهمة التي حققها بينالي الفنون الإسلامية في نسخته الأولى، يعود البينالي بطموحات أكبر، حيث سنعمل على توسيع شراكاتنا في النسخة الثانية من البينالي، التي ستضم تشكيلة واسعة من المؤسسات الفنية والثقافية، والرعاة، والفنانين من المملكة وباقي دول العالم، التي نشأت وتطورت فيها ثقافات إسلامية متنوعة».

بدورها، أشارت آية البكري الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية، إلى دور الفنون الإسلامية التي أبدعتها وألهمتها مجتمعاتنا الإسلامية حول العالم، في إثراء حوارنا الثقافي طوال قرون، وحتى يومنا الحاضر.

كما عبّرت عن فخر مؤسسة بينالي الدرعية بالتوسعة التي ستشهدها النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية، والتي سيشرف عليها فريق فني يتمتع بخبرة دولية طويلة، وبمشاركة عدد أكبر من المؤسسات والفنانين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تدشين جائزة المصلى العالمية، والتي تمثل منصة حديثة، تكافئ الرؤى الإبداعية والمبتكرة حول التصميم المعماري في منطقتنا.



وتشمل المؤسسات المشاركة في نسخة هذا العام، أسماء عالمية، مثل متحف اللوفر (باريس)، ومتحف فيكتوريا وألبرت (لندن)، ومعهد أحمد بابا للتعليم العالي والبحوث الإسلامية (تمبكتو)، ومتحف الفن الإسلامي (الدوحة)، والمكتبة السليمانية (إسطنبول)، إلى جانب مؤسسات رائدة من المملكة، مثل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» (الظهران)، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية (المدينة المنورة)، ومكتبة الملك فهد الوطنية (الرياض). كما سيوفر البينالي فرصة نادرة لمعاينة مقتنيات وأعمال فنية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وستشهد هذه النسخة من البينالي، عرض الكثير من الأعمال الفنية الجديدة، التي تم إنتاجها بتكليف خاص من مؤسسة بينالي الدرعية. قام بإنتاج هذه الأعمال أكثر من 20 فناناً من المملكة والعالم العربي وباقي دول العالم.

تضم قائمة الفنانين المشاركين العديد من الأسماء البارزة، مثل نور جودة، وشاروي تساي، وفاطمة عبدالهادي، وهو ما يشير إلى سعي المؤسسة لإبراز الفنانين السعوديين على المستوى العالمي من جهة، واستقطاب الفنانين من شتى أنحاء العالم نحو المملكة، ليتمكن الجمهور المحلي والدولي من التعرف إلى أحدث وأهم الممارسات الفنية، ووجهات النظر المتنوعة في الفن المعاصر.

ويتألف بينالي الفنون الإسلامية 2025 من سبعة أقسام هي: (البداية، المدار، المقتني، المظلة، المكرّمة، المنوّرة، والمصلّى)، وستكون موزعة على صالات عرض ومساحات خارجية متعددة، على مساحة أكثر من 100,000 متر مربع.