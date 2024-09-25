مركز جمعة الماجد يستعرض زخرفة وتذهيب المخطوطات الإسلامية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أول من أمس، محاضرة افتراضية بعنوان «روائع فن التذهيب والزخرفة في المخطوطات الإسلامية»، قدَّمها الدكتور تامر مختار محمد، أستاذ في قسم الآثار بجامعة حلوان في جمهورية مصر العربية، بحضور نخبة من المهتمين في مجال التراث العربي الإسلامي.
تناولت المحاضرة نشأة المخطوطات الإسلامية في القرون الأولى بعد الهجرة، وعلاقتها بفن الزخرفة والتذهيب. وأشار الدكتور تامر خلال المحاضرة إلى تاريخ التذهيب قبل الإسلام في الحضارات القديمة وشبه الجزيرة العربية.
كما استعرض تاريخ التذهيب بعد الإسلام. كما تطرقت المحاضرة إلى طرق إعداد الذهب، وأنواعه، ومواضع التذهيب في المصاحف الشريفة، إضافة إلى أنواع الزخارف المنفذة داخل المخطوطات المملوكية، العثمانية، والصفوية. واختُتمت المحاضرة بالحديث عن مواضع التذهيب في المخطوطات العثمانية والصفوية المصوّرة.
وخلال المحاضرة، طُرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات على المحاضر حول الموضوع، والذي بدوره أجاب عنها جميعاً. وفي ختام المحاضرة، شكر المركز الدكتور تامر مختار محمد على تقديمه الرائع.
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