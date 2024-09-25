مركز جمعة الماجد يستعرض زخرفة وتذهيب المخطوطات الإسلامية

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أول من أمس، محاضرة افتراضية بعنوان «روائع فن التذهيب والزخرفة في المخطوطات الإسلامية»، قدَّمها الدكتور تامر مختار محمد، أستاذ في قسم الآثار بجامعة حلوان في جمهورية مصر العربية، بحضور نخبة من المهتمين في مجال التراث العربي الإسلامي.

تناولت المحاضرة نشأة المخطوطات الإسلامية في القرون الأولى بعد الهجرة، وعلاقتها بفن الزخرفة والتذهيب. وأشار الدكتور تامر خلال المحاضرة إلى تاريخ التذهيب قبل الإسلام في الحضارات القديمة وشبه الجزيرة العربية.

كما استعرض تاريخ التذهيب بعد الإسلام. كما تطرقت المحاضرة إلى طرق إعداد الذهب، وأنواعه، ومواضع التذهيب في المصاحف الشريفة، إضافة إلى أنواع الزخارف المنفذة داخل المخطوطات المملوكية، العثمانية، والصفوية. واختُتمت المحاضرة بالحديث عن مواضع التذهيب في المخطوطات العثمانية والصفوية المصوّرة.

وخلال المحاضرة، طُرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات على المحاضر حول الموضوع، والذي بدوره أجاب عنها جميعاً. وفي ختام المحاضرة، شكر المركز الدكتور تامر مختار محمد على تقديمه الرائع.



