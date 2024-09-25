قصائد فطيم الحرز تتألق في المجلس الأدبي بدبا الحصن

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظم المجلس الأدبي التابع لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية مكتب دبا الحصن، فعالية قراءات شعرية، الأربعاء بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، استضاف بها الشاعرة الإماراتية فطيم الحرز الحائزة على لقب سفيرة الشعر والأدب والتي تم اختيارها ضمن العشر الأوائل من الأصوات النسائية في إذاعة الخليجية.
بدأت الجلسة بتقديم نبذة عن الشاعرة الإماراتية التي تميزت باهتمامها بالشعر النبطي الإماراتي الشعبي القديم وبدأت مسيرتها الشعرية 2003، والحائزة على جائزة عوشة بنت خليفة السويدي للشعر الشعبي في دورته الأولى، حيث استهلت الشاعرة جلستها بتقديم قصيدة مهداة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قالت فيها:
شكراً عدد حرفٍ تزاغيه الالحان.. وأكثر من اللي ذاخره في خيالي
نفديك يا شيخ المكارم بالأعيان.. يالغالي اللي شخصه بصدق غالي
وقدمت الشاعرة مجموعة متنوعة من القصائد الاجتماعية والوجدانية والتي تجاوب معها الجمهور، وناقشت الجلسة الشعرية عدة محاور منها توجه الشاعرة للشعر النبطي وتركيزها عليه وتعاونها مع الفنانين الإماراتيين وأهمية هذا التعاون في نشر القصيدة الشعرية وتمثيلها لدولة الإمارات في مشاركتها الشعرية في دول الخليج.
ودور المرأة الإماراتية الشاعرة في إثراء الساحة الشعرية المحلية، وفي محور الحديث عن مشاركتها قالت بأن لديها الكثير من المشاركات من خلال الأمسيات المختلفة ولديها ديوان منشور تحت عنوان «غصن الشوق يم».
وفي ختام الفعالية تم تكريم الشاعرة على تعاونها والجهود المثمرة التي قدمتها.
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