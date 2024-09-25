قصائد فطيم الحرز تتألق في المجلس الأدبي بدبا الحصن

نظم المجلس الأدبي التابع لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية مكتب دبا الحصن، فعالية قراءات شعرية، الأربعاء بنادي دبا الحصن الثقافي، استضاف بها الشاعرة الإماراتية فطيم الحرز الحائزة على لقب سفيرة الشعر والأدب والتي تم اختيارها ضمن العشر الأوائل من الأصوات النسائية في إذاعة الخليجية.



بدأت الجلسة بتقديم نبذة عن الشاعرة الإماراتية التي تميزت باهتمامها بالشعر النبطي الإماراتي الشعبي القديم وبدأت مسيرتها الشعرية 2003، والحائزة على جائزة عوشة بنت خليفة السويدي للشعر الشعبي في دورته الأولى، حيث استهلت الشاعرة جلستها بتقديم قصيدة مهداة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قالت فيها:

شكراً عدد حرفٍ تزاغيه الالحان.. وأكثر من اللي ذاخره في خيالي

نفديك يا شيخ المكارم بالأعيان.. يالغالي اللي شخصه بصدق غالي

وقدمت الشاعرة مجموعة متنوعة من القصائد الاجتماعية والوجدانية والتي تجاوب معها الجمهور، وناقشت الجلسة الشعرية عدة محاور منها توجه الشاعرة للشعر النبطي وتركيزها عليه وتعاونها مع الفنانين الإماراتيين وأهمية هذا التعاون في نشر القصيدة الشعرية وتمثيلها لدولة الإمارات في مشاركتها الشعرية في دول الخليج.

ودور المرأة الإماراتية الشاعرة في إثراء الساحة الشعرية المحلية، وفي محور الحديث عن مشاركتها قالت بأن لديها الكثير من المشاركات من خلال الأمسيات المختلفة ولديها ديوان منشور تحت عنوان «غصن الشوق يم».

وفي ختام الفعالية تم تكريم الشاعرة على تعاونها والجهود المثمرة التي قدمتها.



