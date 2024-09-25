ابتكارات الدفع الرقمي في خدمة قطاع النشر الإماراتي

أبرمت جمعية الناشرين الإماراتيين مذكرة تفاهم مع شركة «نتورك إنترناشيونال»، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتزويد الناشرين الإماراتيين بحلول متطورة للدفع الرقمي؛ ما يسهم في تسهيل عملية بيع إصداراتهم وتخفيف النفقات المادية عليهم.

ستتيح هذه الاتفاقية للناشرين الاستفادة من أسعار خاصة على بطاقات الدفع المحلية والدولية، وكذلك على النسبة المئوية لعمليات البيع الإلكتروني، فضلاً عن تمكينهم من استلام المدفوعات بسلاسة وأمان عبر الاستفادة من حلول الدفع التي تقدمها «نتورك إنترناشيونال» في دولة الإمارات.



وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أن هذه المبادرة تنسجم مع أهداف الجمعية المتمثلة في تطوير قطاع النشر في دولة الإمارات، ودعم الناشرين الأعضاء بالجمعية عبر تقديم كافة التسهيلات والحلول الفعّالة التي من شأنها معالجة أي تحديات تواجههم، ومساعدتهم في ممارسة أعمالهم على أكمل وجه وبما يواكب أحدث تطورات العصر، وصولاً إلى تعزيز القدرات التنافسية لقطاع النشر المحلي، واستدامة ازدهاره ونموّه.

وأشار إلى أن الشراكة مع «نتورك إنترناشيونال» تمثّل جزءاً من جهود الجمعية لتعزيز توظيف الابتكار في مختلف العمليات الخاصة بصناعة النشر، بما فيها دمج ابتكارات الدفع الرقمي لزيادة الأمن والكفاءة في المدفوعات، وتحسين تجربة بيع الكتب.

ومن جهته أفاد جمال النساي، مدير عام خدمات التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «نتورك إنترناشيونال»: «يسعدنا التعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين، ذلك أن تنفيذ مجموعة من حلول الدفع المتنوعة والمتقدمة رقماً سيعيد صياغة مفهوم العمليات عبر قطاع النشر في الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزامنا بتقديم خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة في مجال المدفوعات. كما نتطلع إلى دعم الجمعية من خلال حلول الدفع العالمية التي نقدمها».