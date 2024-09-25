وجهات دبي في أكتوبر عامرة بالترفيه وقصص الثقافات العالمية



تستعد أبرز الوجهات الترفيهية في دبي للاحتفال بموسم الهالووين من خلال مجموعة من العروض والفعاليات الاستثنائية، التي ستأخذ المقيمين بالدولة وزوارها في مغامرة مميزة إلى عالم حافل بالتشويق.

ضمن تجارب ستزخر بالعديد من المفاجآت والبرامج الترفيهية المميزة التي تتنوع بين مغامرات الديناصورات والزلاقات المائية الحماسية والتجارب السينمائية المخيفة، لتتيح لضيوفها من جميع الأعمار فعاليات مميزة تحتفي بهذه المناسبة.



وستتحول «ذا جرين بلانيت دبي» اعتباراً من 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، إلى مسرح للرعب، لتتيح للمغامرين الصغار وعائلاتهم تجربة مميزة خلال موسم الهالووين في قلب الغابة الاستوائية.

وسيكون المغامرون من أصحاب القلوب الجريئة على موعد مع تجربة «الغابة الاستوائية المسكونة» الجديدة التي ستأخذ الضيوف في رحلة لاستكشاف الحيوانات والنباتات الفريدة التي تحتضنها، من بينها الثعابين والزواحف وغيرها. كما سيتمكن الضيوف من استكشاف أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات التي تضمها القبة البيولوجية بطوابقها الأربعة، والتي تقدم لزائريها العديد من التجارب التفاعلية والمفاجآت المتنوعة.



كما تنتظر الضيوف من محبي الاستكشاف تجارب استثنائية يمكنهم من خلالها التجمع حول شجرة «الكابوك» للاستماع إلى قصص التشويق التعليمية ضمن أجواء حافلة بالمتعة، والتعرف إلى أسرار وأساطير الغابة الاستوائية وحيواناتها الغامضة.

بينما سيتمكن المغامرون الصغار من إبراز إبداعاتهم عبر العديد من الأنشطة والحرف والفنون المستدامة لصنع هداياهم التذكارية من مواد صديقة للبيئة ومعرفة المزيد من المعلومات حول قضايا الاستدامة خلال احتفالهم بموسم الهالووين. وستكون أسعار تذاكر الدخول ليوم واحد والتي تبدأ من 135 درهماً، شاملة تجربة الهالووين الفريدة من نوعها.



وستنظم «حديقة وايلد وادي المائية» خلال موسم الهالووين لجميع أفراد العائلة، مجموعة فريدة من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من عوالم التشويق على مدار أسبوع كامل، منها عروض فرقة الطبول الأفريقية التي يمكن للزوار المشاركة فيها والتفاعل معها، إضافة إلى حفلات الدي جيه الموسيقية الحية أيام السبت والأحد، فيما سيكون الصغار على موعد مع باقة من الأنشطة المشوقة ذات طابع الهالووين المرح مثل الرسم على الوجوه وغيرها.



كما سيستمتع محبو الألعاب المائية بالعديد من المغامرات الشيقة في أكثر من 30 من الزلاقات المائية التي تشمل «جميرا سكيرا»، التي تقف على ارتفاع يبلغ 120 متراً، ليهبط منها المغامرون بسرعة تصل إلى 80 كلم في الساعة، إلى جانب لعبة «وايب آوت آند ريبتايد» ذات السرعة العالية.

والتي تعد واحدة ضمن أربع ألعاب على مستوى العالم لمغامرة ركوب الأمواج الفريدة من نوعها. وستنتظر المغامرين الصغار وعائلاتهم تجربة «بريكرز باي» التي تعد واحدة من أكبر مسابح الأمواج بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يصل ارتفاع أمواجها إلى 1.5 متر، أو الاستمتاع بتجربة «رحلة جحا» في النهر المتهادي الذي يبلغ طوله 360 متراً.

روكسي سينما

سيكون عشاق الأفلام على موعد مع تجارب سينمائية حافلة بالرعب والتشويق في روكسي سينما خلال موسم الهالووين، حيث ستتحول صالات العرض إلى مسارح للرعب اعتباراً من 25 حتى 31 أكتوبر المقبل.

حيث ستعرض مجموعة فريدة من الأفلام والإصدارات التي تتضمن فيلم «فينوم: ذا لاست دانس» و«سمايل 2» و«تيريفاير 3» وغيرها من الأفلام المميزة بصالات عرضها في كل من «دبي هيلز مول» و«ذا بيتش جيه بي آر» و«سيتي ووك» و«بوكس بارك» و«الخوانيج ووك». وسيكون على عشاق أفلام الرعب الاستعداد لتجارب ملؤها التشويق والصدمات المفاجئة خلال مشاهدتهم لأفلامهم المفضلة خلال موسم الهالووين.



ويمكن للراغبين في الاستمتاع بأقصى التجارب الفاخرة في السينما، التوجه نحو الفئة البلاتينية التي تتيح لحاملي تذاكرها تجربة مشاهدة فريدة من نوعها من خلال المقاعد الوثيرة القابلة للإمالة والمأكولات اللذيذة والخدمات المخصصة، حيث ستوفر روكسي سينما لضيوفها أجواء مستوحاة من موسم الهالووين من خلال المأكولات ذات الطابع الخاص.

ويمكن للضيوف خلال زيارتهم إلى «ذي فيو نخلة جميرا»، الاستمتاع بأوقات حافلة بالمتعة والتشويق لمشاهدة الإطلالات البديعة على أفق دبي الساحر بلمسات ذات طابع مرعب من المنصة اعتباراً من 26 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، ليحظوا خلالها بأوقات لا تنسى من المتعة والتقاط الصور التذكارية التي تحمل طابع الهالويين من الطابق الـ52.



وتقدم «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، فعاليات متنوعة خلال موسم الهالويين المميز بطابعه الترفيهي الفريد، حيث توفر لزوارها مجموعة من المغامرات والأنشطة والمتاهات المخيفة.

وستنتظر الضيوف خلال موسم الهالووين في وجهات دبي الترفيهية المختلفة، تجارب استثنائية مخيفة ضمن فعاليات ملؤها المرح والمتعة لجميع أفراد العائلة.