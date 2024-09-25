لبنان.. قصف إسرائيلي مستمر وحزب الله يستهدف الموساد والنزوح يتواصل

تواصلت الغارات الإسرائيلية على لبنان لليوم الرابع توالياً، فيما أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية وابلاً من الصواريخ صوب إسرائيل في أعنف تبادل لإطلاق النار بين العدوين اللدودين.

وأعلن حزب الله استهداف مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) قرب تل أبيب بصاروخ باليستي.

وعبّر زعماء من دول في أنحاء العالم عن قلقهم من التصاعد الحاد في القتال مع ارتفاع عدد القتلى في لبنان. وبدأ تبادل إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود بالتزامن مع بدء الحرب في قطاع غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي أعنف ضرباته الجوية في عام على لبنان هذا الأسبوع مستهدفاً قيادات لحزب الله ومئات المواقع في عمق لبنان كما أطلق حزب الله وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل.

وفر مئات الآلاف من اللبنانيين من منازلهم وامتلأت المستشفيات بالجرحى منذ تكثيف القصف يوم الاثنين مما تسبب في مقتل أكثر من 550 شخصا في أدمى يوم في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ولم يهدأ تبادل إطلاق النار اليوم الأربعاء. وقالت إسرائيل إن طائراتها الحربية تنفذ ضربات مكثفة على جنوب لبنان وفي سهل البقاع.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وفي مناطق أخرى بوسط إسرائيل ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات.

وكان هذا أول استهداف صاروخي لتل أبيب من جانب حزب الله منذ اندلاع الحرب، وهي خطوة قد تؤدي إلى تصعيد الهجمات الإسرائيلية.

ويحمل حزب الله الموساد مسؤولية عمليات اغتيال وقعت مؤخرا لعدد من قادته. كما يتهمه بتنفيذ عملية نوعية الأسبوع الماضي فجّر فيها أجهزة اتصالات لا سلكية يستخدمها أعضاء حزب الله. وأسفرت تلك التفجيرات عن مقتل 39 وإصابة ثلاثة آلاف تقريبا. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف ضلوعها في الأمر.

ويشير إحصاء لرويترز استنادا إلى بيانات من وزارة الصحة اللبنانية إلى ارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على لبنان اليوم الأربعاء إلى 23 إضافة إلى إصابة نحو 50.

ووسعت إسرائيل المناطق التي تستهدفها منذ مساء أمس الثلاثاء إذ وصلت الهجمات للمرة الأولى إلى بلدة الجية جنوبي بيروت مباشرة.

كما وقعت ضربات على بنت جبيل وتبنين وعين قانا في الجنوب وبلدة جون في قضاء الشوف قرب مدينة صيدا في الجنوب والمعيصرة في قضاء كسروان.

فرار

وقال وزير الخارجية اللبناني إن ما يصل إلى نصف مليون شخص تقريبا نزحوا في لبنان.

وفي بيروت، لجأ آلاف النازحين الفارين من جنوب لبنان إلى المدارس والمباني الأخرى.

وأجلى الجيش اللبناني أكثر من 60 شخصا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء من بلدة علما الشعب المسيحية الواقعة على الحدود مع إسرائيل، وذلك في أعقاب ضربات مكثفة خلال الليل.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن منطقة الجليل شمال إسرائيل تعرضت لوابل من صواريخ حزب الله صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن رشقة واحدة تضمنت إطلاق 40 صاروخا تم استهداف بعضها في الجو بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة أو اخترق الدفاعات الجوية صوب مناطق مأهولة.

تركيز

وبدأت الأعمال القتالية بتبادل شبه يومي لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد اندلاع الحرب في أكتوبر بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة، ويقول حزب الله إنه ينفذ عملياته تضامناً مع حماس.

وتحول تركيز إسرائيل حاليا إلى الجبهة الشمالية وجنوب لبنان.

وجرى إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان، وجعلت الحكومة عودتهم هدفا للقتال مع حزب الله، بينما قالت الجماعة اللبنانية إنها لن تتراجع إلى ان تنتهي الحرب في قطاع غزة.

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