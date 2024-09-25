فخر الوطن يجدد التزامه الراسخ بدعم وتمكين أبطال الخطوط الأمامية

جدّد مكتب "فخر الوطن" التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية عبر دعم وتمكين أبطال الخطوط الأمامية وذلك بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمي للمسؤولية المُجتمعية" الذي يُصادف الخامس والعشرين من شهر سبتمبر كل عام.

وأوضح المكتب بهذه المناسبة أن المسؤولية المُجتمعية ركيزة أساسية في استراتيجية القيادة الرشيدة وقال إن التزامنا بالمسؤولية المُجتمعية يقوم على ضمان رفاهية وتقدير وتطوير جميع العاملين في خط الدفاع الأول الذين يبذلون جهوداً استثنائية ويُظهرون تفانياً في حماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات".

وأضاف مكتب "فخر الوطن" أن رؤيتنا تكمن في توفير مُستقبل أفضل وأكثر استدامة لجميع أبطالنا في الخطوط الأمامية مع أسرهم، وهذا يعني إطلاق المزيد من المبادرات المُصمّمة لتحسين حياتهم وتقع على عاتقنا مسؤولية دعمهم وتمكينهم، من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الجهات الحكومية والخاصة لتطوير وتنفيذ برامج ومبادرات تُلبّي احتياجاتهم".

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