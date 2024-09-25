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أراب ديري تشتري 400 ألف سهم خزينة - جريدة البورصة

9/25/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اشترت شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، 400 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداولات أمس الثلاثاء.

وقررت شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، تعيين أحمد عبدالحليم رشدي العروسي رئيسًا لمجلس الإدارة بدلًا من خالد محمد الطيب.

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وأضافت الشركة أنه تقرر شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى 10 ملايين سهم تمثل نسبة 2% تقريبًا من أسهم“باندا” وتمول عملية الشراء من موارد الشركة.

وأرجعت قرارها إلى دعم سعر السهم بالبورصة المصرية وما له من أثر إيجابي على مساهمي الشركة، مبينة أن فترة الشراء ابتداءً من جلسة 3 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل بسعر السهم المتداول.

وقفزت أرباح شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، بنسبة 104% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 103.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 50.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.44 مليار جنيه، مقابل 899.64 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضاعفت شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري باندا” مرتين خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 64.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 22.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 917.4 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 470.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تضاعفت أرباح شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري باندا” 3 مرات خلال 2023، لتصل 122.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 31.2 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت مبيعات الشركة لتصل 2.18 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 1.15 مليار جنيه في العام السابق له.

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