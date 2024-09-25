استعراض تجربة دبي الرائدة في التحول للنقل الجماعي بـ إينو ترانس

عرضت هيئة الطرق والمواصلات، تجربتها وابتكاراتها في التحول الرقمي بالنقل في السكك الحديدية، والتصاميم الداخلية المبتكرة لوسائل النقل، والاستدامة في الأنفاق، وتمويل البنية التحتية للقطارات، والابتكار في السكك الحديدية، ومستقبل النقل الجماعي، من خلال جناح في فعاليات الدورة الرابعة عشر من مؤتمر ومعرض التجارة العالمي لتكنولوجيا المواصلات والنقل "إينو ترانس 2024 الذي يسلط الضوء على أهم المشروعات والمبادرات التي تنفذها.

ويقام المؤتمر تحت شعار "مستقبل التنقل،" وتعد الدورة الأكبر في تاريخه بحضور أكثر من 137 ألف مشارك وزائر، وبمشاركة أكثر من 2,900 مؤسسة وشركة من 59 دولة.

وترأس معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وفد الهيئة المشارك في حفل افتتاح المعرض والمؤتمر بحضور معالي الدكتور فولكر ويسينغ وزير الاتصالات والنقل الفيدرالي الألماني وسعادة سوزان هينكيل الأمين العام وزارة الاتصالات والنقل الفيدرالي الألماني والدكتور ريتشارد لوتز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دويتشه بان.

وضم فد الهيئة السيد عبدالمحسن إبراهيم كلبت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، والسيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والسيدة موزة سعيد المري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات والمهندسين في الهيئة.

وشهد معالي مطر الطاير ووفد الهيئة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي انطلقت بحضور رؤساء الهيئات والشركات المشغلة لأنظمة القطارات، ورؤساء الشركات المصنعة لأنظمة القطارات في العالم، وعقدت جلسة نقاشية بعنوان الذكاء الاصطناعي في قطاع التنقل بمشاركة سعادة سوزان هينكيل الأمين العام لوزارة الاتصالات والنقل الفيدرالي الألمانية، والدكتور ريتشارد لوتز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دويتشه بان، وسعادة محمد ربيع خليل مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية.

جولة المعرض

وتجوّل

معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة،

في أجنحة المعرض الذي يستعرض أهم الحلول والابتكارات في مجالات التنقل المتكامل، والتحول الرقمي في البنية التحتية للقطارات، والابتكار في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات دون زيادة المساحات المستغلة في إنشاء البنى التحتية لها، بالإضافة إلى حلول خاصة بخدمة المتعاملين ، واطلع

وفد الهيئة على أحدث الابتكارات في مجال أنظمة إدارة وتشغيل القطارات، وفي استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع القطارات وقطع الغيار المستخدمة في عمليات الصيانة، واطلع معاليه، خلال زيارته منصة شركة الستوم الفرنسية، على حلول التنقل، التي تدعم الاستدامة لمستقبل النقل، والسكك الحديدية دون سائق، ونمذجة تدفق الركاب، والصيانة التنبؤية، والعمليات القائمة على البيانات، ومجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، والتقنيات الحديثة في إزالة الكربون من السكك الحديدية، إلى جانب جهود الشركة في خفض مستوى الكربون من خلال تطوير وتعزيز حلول النقل المبتكرة والمستدامة من القطارات عالية السرعة والمترو والقطارات المونوريل والترام إلى الأنظمة الجاهزة والخدمات والبنية الأساسية والتنقل الرقمي.

ا لاستدامة

وشملت جولة معاليه، زيارة منصة شركة كاف الاسبانية، التي اطلع من خلالها على وسائل نقل خالية من الانبعاثات تعزز جودة الحياة والاستدامة للجميع، بالإضافة الى القطارات عالية السرعة، وقطارات الركاب والقاطرات ووحدات المترو والترام والحافلات، كما اطلع خلال زيارته على منصة شركة سي ار ار سي الصينية التي توفر حلولاً شاملة لنقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية وإدارة الصيانة وأنظمة النقل بالسكك الحديدية المتكاملة في المناطق الحضرية، وتوقف معاليه عند منصات الخطوط الحديدية السعودية، وكذلك شركة هيتاشي، اطلع خلالها على نظام إدارة أصول القطارات، وأحدث تصاميم القطارات، ونظام التحكم بتشغيل القطارات، وتفقد معاليه خلال زيارته منصة شركة هايونداي روتم، على القطارات الهيدروجينية، وعروض عن المدينة المستدامة التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية.



جناح الهيئة

كما تفقد الطاير جناح هيئة الطرق والمواصلات في المعرض، الذي يسلط الضوء على مشروع الخط الأزرق لمترو دبي،

البالغ طوله 30 كم، ويضم 14 محطة منها ثلاث محطات انتقالية، بينها أكبر محطة انتقالية لشبكة المترو تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، ويحقق الربط بين الخطين الأحمر والأخضر، ويوفر ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي ومناطق جديدة بزمن رحلة بين 10 و25 دقيقة، ويعد أول خط للمترو يعبر خور دبي من خلال جسر بطول 1.3 كم، ويوفر منظراً بانورامياً للخور، ويشتمل على محطتين أيقونيتين في مرسى خور دبي، وواحة دبي للسيليكون، ويخدم المشروع 6 مناطق رئيسة ومشاريع تطويرية جديدة يقدر عدد سكانها بمليون نسمة عام 2040، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميه إلى 320 ألف راكب يومياً عام 2040.

وتعرض الهيئة في جناحها حزمة من المشاريع والمبادرات، منها أنظمة النقل المعلقة، ومحطات المترو الذكية، ونظام تطوير فحص بنية السكك الحديدية، وإدارة الحشود خلال الفعاليات الكبرى، من خلال نظام مراقبة تدفق الركاب في محطات وعربات المترو، وكذلك نظام دفع التعرفة في محطات المترو والترام.



اجتماعات واتفاقيات

عقد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، عدة اجتماعات على هامش مشاركته في المؤتمر، حيث اجتمع

بسعادة ماري أنجي ديبون رئيسة مجلس إدارة شركة كيوليس، جرى خلاله مناقشة التعاون الاستراتيجي القائم والمستقبلي ، كما التقى معاليه سعادة محمد مزغني أمين العام الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، نوقشت

من خلاله

مشاركة الهيئة في قمة المواصلات العامة 2025 في مدينة هامبورغ الألمانية، واستضافة الهيئة للقمة في عام2026.

وشهد معاليه توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة وشركائها، شملت توقيع عقد امتياز للإعلان في ترام دبي مع شركة إنفو ميديا جروب، وقع الاتفاقية عن الهيئة السيد عبدالمحسن إبراهيم كلبت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعن

الشركة السيد فيدران بوسيك المدير التنفيذي لمجموعة إنفو ميديا جروب، كما شهد معاليه توقيع عقد مشروع الحسابات المركزية لمؤسسة القطارات مع شركة (سنتيلك) Centelec التابعة لشركة هيتاشي، وقع الاتفاقية عن الهيئة السيد عبد المحسن كلبت، وعن شركة سنتيلك، السيد

جين مارك

نائب

رئيس

أنظمة تحصيل الإيرادات في شركة هيتاشي للسكك الحديدية.

مواكبة المتغيرات



وقال معالي مطر الطاير: إن مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في معرض ومؤتمر (إينو ترانس 2024)، الذي يعد أكبر المعارض المتخصصة في القطارات على مستوى العالم، تأتي في إطار سعي

الهيئة إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة، في تقنية صناعة القطارات، والتعرف إلى الخبرات وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال تنفيذ وتشغيل وصيانة مختلف أنظمة ووسائل النقل الجماعي، وإجراءات الأمن والسلامة في شبكات المترو، والجودة في تقديم الخدمات للركاب، كما أن المعرض يعد فرصة جيدة للالتقاء بالشركات المصنعة للقطارات، وأنظمة النقل المختلفة، إضافة إلى تواصل الهيئة مع الخبرات العالمية، في مجال النقل بالقطارات بشكل خاص، والمواصلات بشكل عام.

وأضاف: أصبح المؤتمر حدثاً دولياً مهماً في مجال القطارات، كما يوفر المعرض ملامح رئيسة أخرى للبنية التحتية للقطارات، والتصاميم الداخلية، لعربات القطارات، مشيرا إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تخدم قطاعا عريضا من المجتمع، وتحرص على تقديم خدماتها، وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يتناسب والنهضة التنموية، التي تشهدها إمارة دبي في مختلف المجالات.

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