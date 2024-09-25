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بوتين: روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية ضد أي اعتداء

9/25/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لوَّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، باستخدام الأسلحة النووية في حال هاجمتها أي دولة، وأن أي هجوم تقليدي على روسيا بدعم من قوة نووية سيعتبر هجوماً مشتركاً.

وأوضح بوتين في بداية اجتماع لمجلس الأمن الروسي حضره كبار المسؤولين أن مقترحات قُدمت لإدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية، وأنه يود التأكيد على واحدة من التعديلات الرئيسية المقترحة.

وقال: "من ضمن المقترحات اعتبار العدوان على روسيا من أي دولة غير نووية، ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية، بمثابة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية".

وأضاف: "شروط انتقال روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية محددة بوضوح أيضاً، وموسكو ستدرس هذه الخطوة إذا رصدت بداية إطلاق مكثف لصواريخ أو طائرات مقاتلة أو مسيرة نحوها".

وأشار إلى أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت هي أو روسيا البيضاء لأي عدوان، بما في ذلك الاعتداءات باستخدام الأسلحة التقليدية.

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