التموين تدرس تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور شريف فاروق، التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع الهيئة القومية للبريد المصري، وممثلي شركة فيزا العالمية.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، أن الاجتماع يهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص في الشركات العالمية مثل شركة فيزا وهيئة البريد المصري، وذلك لدراسة تقديم مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، واستخدام ذلك في تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية التابعة للوزارة ولا سيما المجمعات الاستهلاكية، وأيضاً المساهمة في ضبط عملية إدارة ومراقبة المخزون وإتاحة أكثر من نظام للمواطن المصري للتعامل والدفع داخل المجمعات الاستهلاكية باستخدام مختلف أدوات الدفع الإلكتروني.

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كما يستهدف النظام الجاري دراسته التسهيل على المواطن بوجود ماكينات متخصصة في عمليات الشراء والبيع داخل المجمعات الاستهلاكية وتطبيق ذلك بشكل تجريبيي في ثم دراسة التوسع في التطبيق في باقي المنشآت التموينية مثل منافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.

حضر الاجتماع عبده علوان، رئيس الهيئة القومية للبريد، وملاك البابا مدير عام شركة فيزا، ووسام السيد مساعد رئيس هيئة البريد وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بالبريد، وعمرو العطار رئيس قطاع العلاقات الحكومية في افريقيا ودول المشرق بشركة فيزا ويارا نور الدين شركة فيزا.

ومن جانب وزارة التموين حضر وليد أبو المجد نائب الوزير وعلاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعمرو مدكور مستشار الوزير لنظم المعلومات واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.

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