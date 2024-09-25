التموين تدرس تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد الدكتور شريف فاروق، وزير
التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع الهيئة القومية للبريد المصري، وممثلي شركة فيزا العالمية.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، أن الاجتماع يهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص ممثل في الشركات العالمية مثل شركة فيزا وهيئة البريد المصري، وذلك لدراسة تقديم مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، واستخدام ذلك في تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية التابعة للوزارة ولا سيما المجمعات الاستهلاكية، وأيضاً المساهمة في ضبط عملية إدارة ومراقبة المخزون وإتاحة أكثر من نظام للمواطن المصري للتعامل والدفع داخل المجمعات الاستهلاكية باستخدام مختلف أدوات الدفع الإلكتروني.
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كما يستهدف النظام الجاري دراسته التسهيل على المواطن بوجود ماكينات متخصصة في عمليات الشراء والبيع داخل المجمعات الاستهلاكية وتطبيق ذلك بشكل تجريبيي في ثم دراسة التوسع في التطبيق في باقي المنشآت التموينية مثل منافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.
حضر الاجتماع عبده علوان، رئيس الهيئة القومية للبريد، وملاك البابا مدير عام شركة فيزا، ووسام السيد مساعد رئيس هيئة البريد وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بالبريد، وعمرو العطار رئيس قطاع العلاقات الحكومية في افريقيا ودول المشرق بشركة فيزا ويارا نور الدين شركة فيزا.
ومن جانب وزارة التموين حضر وليد أبو المجد نائب الوزير وعلاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعمرو مدكور مستشار الوزير لنظم المعلومات واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108715245
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