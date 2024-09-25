كيف يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً في نادي بايرن ميونيخ؟.. مسؤول يجيب

لا يستطيع أن ينكر أيُّ منا البتة، أنّ الذكاء الاصطناعي يسيطر كلياً على شتى مناحي حياتنا، ولا يزال يعد بالكثير والوفير في مقبل الأعوام، والرياضة ليست بمنأى عن تلكم السيطرة طبعاً.

وفي هذا الصدد يقول مايكل فيشتنر، كبير مسؤولي المعلومات في نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، بمؤتمر حول الذكاء الاصطناعي والرقمية عقد في ملعب أليانز أرينا: "نحن لسنا قلقين من أن يصبح أحد مشجعي بايرن الحاليين مشجعاً لباير ليفركوزن".

ويضيف فيشتنر، أنّ الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دوراً في جوانب مختلفة في النادي، لكنهم ما زالوا في بداية استخدامه، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

ويوضح مسؤول النادي الألماني: "يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال في الكشف عن المواهب، أو في تقييم تكرار الإصابات، وهو ما كان مصدر قلق كبير بالنسبة لنا في الموسم الماضي".

ويذهب فيشتنر، "الذكاء الاصطناعي قد يساعد أيضاً في التعرف على معرفة الأنماط واكتشاف ما إذا كان اللاعب الشاب قادراً على أن يصبح توماس مولر الجديد".

يذكر أن بايرن أكبر وأشهر ناد في ألمانيا، فيما أنهى ليفركوزن الموسم الماضي هيمنة الفريق البافاري على لقب الدوري الألماني، التي ظل لقبها حكراً عليه على مدار 11 موسماً متتالياً.

ويستعد الفريقان لمواجهة بعضهما البعض على ملعب أليانز أرينا يوم السبت المقبل في قمة المرحلة الخامسة للمسابقة.

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