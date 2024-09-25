مصر للأسواق الحرة تقرر مضاعفة رأس المال المرخص به إلى 300 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة، زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.

وتقرر تفويض رئيس مجلس الإدارة لبدء إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية، وتعديل المادة 6- 7 من النظام الأساسي.

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وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسواق الحرة، توزيع كوبون نقدي بواقع 2.87 جنيه للسهم، على أن يصرف في 17 أكتوبر المقبل.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام المالي الماضي.

ارتفعت أرباح شركة“مصر للأسواق الحرة”، بنسبة 19.2% خلال العام المالي الماضي، لتصل 351.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 295 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.16 مليار جنيه في العام المالي السابق له.







