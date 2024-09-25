مصر للأسواق الحرة تقرر مضاعفة رأس المال المرخص به إلى 300 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة، زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.
وتقرر تفويض رئيس مجلس الإدارة لبدء إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية، وتعديل المادة 6- 7 من النظام الأساسي.
موضوعات متعلقة
“أراب ديري” تشتري 400 ألف سهم خزينة “الرقابة المالية” توافق على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ “ياسين منصور” يرفع حصته برأسمال“تعليم” إلى 28.39% بـ773.2 مليون جنيه
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسواق الحرة، توزيع كوبون نقدي بواقع 2.87 جنيه للسهم، على أن يصرف في 17 أكتوبر المقبل.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام المالي الماضي.
ارتفعت أرباح شركة“مصر للأسواق الحرة”، بنسبة 19.2% خلال العام المالي الماضي، لتصل 351.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 295 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.16 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
MENAFN25092024000202011048ID1108715244
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.