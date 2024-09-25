وزير الاستثمار: فرص متميزة أمام بنك ستاندرد تشارترد بالسوق المصري - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام بنك ستاندرد تشارترد العالمي بالسوق المصري لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وتأمين وضمان الصادرات وذلك بالاستفادة من المقومات والإمكانات الاستثمارية الكبيرة والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزيرالاستثمار مع وفد بنك ستاندرد تشارترد العالمي برئاسة سونيل كوشال الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك.

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واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أنشطة البنك في مصر والذي يقوم بتقديم الخدمات المصرفية إلى الجهات الحكومية ‏والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في مصر حيث يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تعزيز خطة التنمية الاقتصادية في مصر ‏من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال بالسوق المصري.

ومن جانبه.. قال سونيل كوشال الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك والرئيس التنفيذي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد :”إن إطلاق فرع البنك في مصر في شهر يناير الماضي يستهدف سد الفجوة في شبكة فروع البنك بالمنطقة كما يعزز التزام البنك تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأوضح وفد البنك أن مصر تمثل جزءا مهماً من خطط النمو المستقبلية لدى بنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث قام البنك بإطلاق عملياته الرسمية في مصر مطلع العام الحالي وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لمصر ومرونتها وإمكانات اقتصادها المتنوع وآفاق نموها القوية.

وأشار الوفد إلى أن البنك يسعى إلى التواجد والتوسع في السوق المصري من خلال الاستفادة من شبكة فروعه العالمية مع تقديم أفضل الخدمات المصرفية..مؤكدا التزام البنك بدعم المشهد الاقتصاد المصري وتطلعه إلى دعم التقدم والازدهار الاقتصادي في مصر.

حضر الاجتماع محمد سلامة الرئيس الإقليمي لقطاع الشركات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وباكستان ، ومحمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر وهما من الكوادر المصرية التي تدير عمليات البنك في المنطقة وفي مصر.