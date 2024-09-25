وزير الاستثمار: فرص متميزة أمام بنك ستاندرد تشارترد بالسوق المصري - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام بنك ستاندرد تشارترد العالمي بالسوق المصري لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وتأمين وضمان الصادرات وذلك بالاستفادة من المقومات والإمكانات الاستثمارية الكبيرة والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزيرالاستثمار مع وفد بنك ستاندرد تشارترد العالمي برئاسة سونيل كوشال الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك.
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واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أنشطة البنك في مصر والذي يقوم بتقديم الخدمات المصرفية إلى الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في مصر حيث يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تعزيز خطة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال بالسوق المصري.
ومن جانبه.. قال سونيل كوشال الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك والرئيس التنفيذي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد :”إن إطلاق فرع البنك في مصر في شهر يناير الماضي يستهدف سد الفجوة في شبكة فروع البنك بالمنطقة كما يعزز التزام البنك تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأوضح وفد البنك أن مصر تمثل جزءا مهماً من خطط النمو المستقبلية لدى بنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث قام البنك بإطلاق عملياته الرسمية في مصر مطلع العام الحالي وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لمصر ومرونتها وإمكانات اقتصادها المتنوع وآفاق نموها القوية.
وأشار الوفد إلى أن البنك يسعى إلى التواجد والتوسع في السوق المصري من خلال الاستفادة من شبكة فروعه العالمية مع تقديم أفضل الخدمات المصرفية..مؤكدا التزام البنك بدعم المشهد الاقتصاد المصري وتطلعه إلى دعم التقدم والازدهار الاقتصادي في مصر.
حضر الاجتماع محمد سلامة الرئيس الإقليمي لقطاع الشركات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وباكستان ، ومحمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر وهما من الكوادر المصرية التي تدير عمليات البنك في المنطقة وفي مصر.
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