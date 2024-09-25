توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية، وهى شركة مساهمة مصرية.
ووقع على العقد الابتدائى كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأولاف هوفمان، المفوض بالتوقيع عن شركة“دى دبليو آى دويتشيه فاسر إنترناشيونال” – جى إم بى إتش، وأحمد أبو المجد، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين.
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وقال بيان لمجلس الوزراء، إن تأسيس الشركة يأتى بغرض إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية الرطبة، ونظام المياه الذكي، وأنظمة الصرف الصحي، وأنظمة مياه الري، وذلك باستخدام مياه الصرف الصحى المُعالجة، بما فى ذلك مكونات الشبكة مثل محطات المياه، والرفع، والمنشآت المماثلة المتعلقة بالمياه، أو مياه الصرف الصحى داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن تأسيس الشركة يستهدف تأدية الخدمات الكاملة للعملاء مثل: التنقية، والمعالجة، وتوزيع المياه، وأنظمة تجميع الصرف الصحي، وتوزيع مياه الري، وبيع المياه، فضلا عن تشغيل وإدارة وصيانة محطاتِ الصرف الصحي، والصرف الصناعيّ، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومياه الصرف الصناعي، وتوصيلاتهما.
وأضاف عباس: ستعمل الشركة أيضا على تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية، ومعالجة المياه، وشبكات التوزيع، وخطوط النقل، ومعالجة المياه، وإعادة تدويرها، وفقا للمعايير الفنية والعلمية المعمول بها.
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