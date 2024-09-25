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توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

9/25/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية، وهى شركة مساهمة مصرية.

ووقع على العقد الابتدائى كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأولاف هوفمان، المفوض بالتوقيع عن شركة“دى دبليو آى دويتشيه فاسر إنترناشيونال” – جى إم بى إتش، وأحمد أبو المجد، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين.

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وقال بيان لمجلس الوزراء، إن تأسيس الشركة يأتى بغرض إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية الرطبة، ونظام المياه الذكي، وأنظمة الصرف الصحي، وأنظمة مياه الري، وذلك باستخدام مياه الصرف الصحى المُعالجة، بما فى ذلك مكونات الشبكة مثل محطات المياه، والرفع، والمنشآت المماثلة المتعلقة بالمياه، أو مياه الصرف الصحى داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن تأسيس الشركة يستهدف تأدية الخدمات الكاملة للعملاء مثل: التنقية، والمعالجة، وتوزيع المياه، وأنظمة تجميع الصرف الصحي، وتوزيع مياه الري، وبيع المياه، فضلا عن تشغيل وإدارة وصيانة محطاتِ الصرف الصحي، والصرف الصناعيّ، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومياه الصرف الصناعي، وتوصيلاتهما.

وأضاف عباس: ستعمل الشركة أيضا على تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية، ومعالجة المياه، وشبكات التوزيع، وخطوط النقل، ومعالجة المياه، وإعادة تدويرها، وفقا للمعايير الفنية والعلمية المعمول بها.

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