تايوان تعتزم تخفيف القيود على الواردات الغذائية من اليابان - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت السلطات في تايوان اليوم الأربعاء، اعتزامها تخفيف القيود المفروضة على الواردات الغذائية من اليابان منذ حادث مفاعل“فوكوشيما” النووي الياباني عام 2011.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الإجراءات التي أعلن عنها اليوم في تايوان ستسمح بشكل مبدئي باستيراد كافة أنواع المنتجات الغذائية من اليابان ،التي كانت تأتي من عدة محافظات يابانية قريبة من محافظة“فوكوشيما”.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم تخفيف القيود سابقا في فبراير من عام 2022، إلا أن استيراد الكثير من المنتجات من اليابان ظل معلقًا ومنها الطيور واللحوم والأغذية النباتية من محافظات“فوكوشيما” و”إيباراكي” و”توتشيجي” و”جونما” و”تشيبا”.

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