الأسهم الأمريكية تواصل مسارها الصعودى وتتجه نحو مستوى قياسى جديد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأربعاء، مواصلة مسارها الصعودي بعدما أغلقت بالأمس عند مستوى قياسي.

وفي بداية التداولات، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 42208 نقاط، بعدما أغلق بالأمس عند مستوى قياسي جديد.

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وارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.10% إلى 5739 نقطة، بعدما سجل بالأمس مستوى قياسيًا، فيما صعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.15% أو 26 نقطة إلى 18100 نقطة.

وتتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى تسجيل مكاسب شهرية، على الرغم من الخسائر في الأسبوع الأول من سبتمبر، والذي يشتهر بتقلباته الموسمية، وذلك بدعم من الخفض الكبير لأسعار الفائدة في الأسبوع الماضي.

ويتوقع الفيدرالي خفض الفائدة مجددًا خلال الاجتماعين المقبلين، في نوفمبر وديسمبر، وهو ما يدعم صعود أسواق الأسهم، التي يقيم فيها المستثمرون في الوقت ذاته احتمالات تحقيق الهبوط الناعم للاقتصاد.

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