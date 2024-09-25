الأسهم الأمريكية تواصل مسارها الصعودى وتتجه نحو مستوى قياسى جديد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأربعاء، مواصلة مسارها الصعودي بعدما أغلقت بالأمس عند مستوى قياسي.
وفي بداية التداولات، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 42208 نقاط، بعدما أغلق بالأمس عند مستوى قياسي جديد.
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وارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.10% إلى 5739 نقطة، بعدما سجل بالأمس مستوى قياسيًا، فيما صعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.15% أو 26 نقطة إلى 18100 نقطة.
وتتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى تسجيل مكاسب شهرية، على الرغم من الخسائر في الأسبوع الأول من سبتمبر، والذي يشتهر بتقلباته الموسمية، وذلك بدعم من الخفض الكبير لأسعار الفائدة في الأسبوع الماضي.
ويتوقع الفيدرالي خفض الفائدة مجددًا خلال الاجتماعين المقبلين، في نوفمبر وديسمبر، وهو ما يدعم صعود أسواق الأسهم، التي يقيم فيها المستثمرون في الوقت ذاته احتمالات تحقيق الهبوط الناعم للاقتصاد.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108715240
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