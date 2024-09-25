مدبولى: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، وجعلها مركزاً إقليمياً للتصنيع والإنتاج والتسويق.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن خطة الحكومة سوف تساهم فى تحقيق حلم الوصول إلى استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ 20 مليار دولار على الأقل، والوصول بحجم الصادرات بحلول عام 2030 إلى أكثر من 140 مليار دولار، وهو حلم قابل للتحقيق.

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وأشار إلى تركيز الحكومة على تفعيل هذا الملف، بأكبر حجم ممكن من التيسيرات والمحفزات، ومنوهاً إلى أنه بنهاية هذا الشهر، سينتهى وزير المالية من الصورة النهائية من حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الاعلان عنها مؤخراً، حتى يتسنى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وقال إن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سيعرض أيضاً مجموعة أخرى من حزم الحوافز والتيسيرات، التى من شأنها أن تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه عقد هذا الأسبوع لقاء ضم عدداً كبيراً من الشركات اليابانية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومجال إدارة المياه، حيث تم بحث خطط متكاملة للتوسع فى استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى لقائه مع مجموعة من القيادات الحكومية لمدينة“تشينغداو” التابعة لمقاطعة“شاندونغ” الصينية، وكذا مسئولى مجموعة“هايير” العالمية، التى تُعد أكبر شركة فى العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، والذين قاموا خلال زيارتهم لمصر بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مصنعهم بمصر، لإنتاج مختلف الأجهزة المنزلية، هذا إلى جانب الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة، والتى ستبدأ بالتوازى مع المرحلة الثانية، حيث ستتضمن المرحلة الثالثة تصنيع وإنتاج وحدات التكييف المركزية العملاقة.

وأوضح أنه مع اكتمال المراحل الثلاث الخاصة بمشروع شركة“هايير” العالمية فى مصر، والتى من المقرر لها أن تتم بنهاية عام 2025، ستتجاوز استثمارات الشركة 500 مليون دولار، وهو استثمار أجنبى مباشر، يوفر آلاف فرص العمل للشباب.