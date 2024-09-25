مدبولى: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، وجعلها مركزاً إقليمياً للتصنيع والإنتاج والتسويق.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن خطة الحكومة سوف تساهم فى تحقيق حلم الوصول إلى استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ 20 مليار دولار على الأقل، والوصول بحجم الصادرات بحلول عام 2030 إلى أكثر من 140 مليار دولار، وهو حلم قابل للتحقيق.
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وأشار إلى تركيز الحكومة على تفعيل هذا الملف، بأكبر حجم ممكن من التيسيرات والمحفزات، ومنوهاً إلى أنه بنهاية هذا الشهر، سينتهى وزير المالية من الصورة النهائية من حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الاعلان عنها مؤخراً، حتى يتسنى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
وقال إن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سيعرض أيضاً مجموعة أخرى من حزم الحوافز والتيسيرات، التى من شأنها أن تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه عقد هذا الأسبوع لقاء ضم عدداً كبيراً من الشركات اليابانية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومجال إدارة المياه، حيث تم بحث خطط متكاملة للتوسع فى استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى لقائه مع مجموعة من القيادات الحكومية لمدينة“تشينغداو” التابعة لمقاطعة“شاندونغ” الصينية، وكذا مسئولى مجموعة“هايير” العالمية، التى تُعد أكبر شركة فى العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، والذين قاموا خلال زيارتهم لمصر بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مصنعهم بمصر، لإنتاج مختلف الأجهزة المنزلية، هذا إلى جانب الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة، والتى ستبدأ بالتوازى مع المرحلة الثانية، حيث ستتضمن المرحلة الثالثة تصنيع وإنتاج وحدات التكييف المركزية العملاقة.
وأوضح أنه مع اكتمال المراحل الثلاث الخاصة بمشروع شركة“هايير” العالمية فى مصر، والتى من المقرر لها أن تتم بنهاية عام 2025، ستتجاوز استثمارات الشركة 500 مليون دولار، وهو استثمار أجنبى مباشر، يوفر آلاف فرص العمل للشباب.
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