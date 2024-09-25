انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، بعدما سجلت أكبر زيادة فيما يقرب من عامين في يوليو، حيث انخفضت خلال شهر أغسطس بنسبة 4.7% على أساس شهري، لكنها جاءت أفضل من التوقعات.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 716 ألف وحدة خلال أغسطس، في مقابل قراءة يوليو المعدلة بالرفع والبالغة 751 ألف وحدة، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت تسجيل 699 ألف وحدة.
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وأوضح التقرير الصادر الأربعاء، أن مبيعات المنازل الجديدة تعتبر مرتفعة بنسبة 9.8%، مقارنة بقراءة أغسطس 2023 البالغة 652 ألف وحدة.
وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة خلال الشهر الماضي 420.6 ألف دولار، في مقابل المتوسط البالغ 429 ألف دولار في يوليو، ومقارنة بنحو 440.9 ألف دولار قبل عام.
وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 467 ألفًا في نهاية أغسطس، وهو ما يعادل عرض 7.8 شهر بوتيرة المبيعات الحالية.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108715238
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