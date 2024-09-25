انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، بعدما سجلت أكبر زيادة فيما يقرب من عامين في يوليو، حيث انخفضت خلال شهر أغسطس بنسبة 4.7% على أساس شهري، لكنها جاءت أفضل من التوقعات.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 716 ألف وحدة خلال أغسطس، في مقابل قراءة يوليو المعدلة بالرفع والبالغة 751 ألف وحدة، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت تسجيل 699 ألف وحدة.

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وأوضح التقرير الصادر الأربعاء، أن مبيعات المنازل الجديدة تعتبر مرتفعة بنسبة 9.8%، مقارنة بقراءة أغسطس 2023 البالغة 652 ألف وحدة.

وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة خلال الشهر الماضي 420.6 ألف دولار، في مقابل المتوسط البالغ 429 ألف دولار في يوليو، ومقارنة بنحو 440.9 ألف دولار قبل عام.

وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 467 ألفًا في نهاية أغسطس، وهو ما يعادل عرض 7.8 شهر بوتيرة المبيعات الحالية.

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