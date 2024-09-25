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مسئول بالمركزى الأوروبى: لا أتوقع عودة الفائدة لمستويات قبل الوباء المتدنية - جريدة البورصة

9/25/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع“كلاس نوت” عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي خفضا تدريجيا للفائدة في المستقبل القريب وفي النصف الأول من العام المقبل.

وصرح الثلاثاء في برنامج للتلفزيون الهولندي على قناة“NPO2”: لا أتوقع عودة الفائدة للمستويات المتدنية للغاية التي شهدنها قبل الوباء، بل يرى أن الأسعار ستستقر عند مستوى أكثر طبيعية حول نطاق 2%.

موضوعات متعلقة معهد التمويل: ارتفاع الدين العالمى بأكثر من تريليونى دولار بسبب أمريكا والصين الولايات المتحدة الأمريكية تتهم“فيزا” بالاحتكار انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية

كما أوضح رئيس المركزي الهولندي: أسعار الفائدة في أوروبا ستواصل الانخفاض مع تزايد قناعتنا بأننا نقترب من هدف التضخم البالغ 2%، لكنه لا يعرف بالتحديد متى ستتوقف التخفيضات.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة الثانية هذا العام إلى 3.5%.

المصدر:

MENAFN25092024000202011048ID1108715237

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