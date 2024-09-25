مسئول بالمركزى الأوروبى: لا أتوقع عودة الفائدة لمستويات قبل الوباء المتدنية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع“كلاس نوت” عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي خفضا تدريجيا للفائدة في المستقبل القريب وفي النصف الأول من العام المقبل.
وصرح الثلاثاء في برنامج للتلفزيون الهولندي على قناة“NPO2”: لا أتوقع عودة الفائدة للمستويات المتدنية للغاية التي شهدنها قبل الوباء، بل يرى أن الأسعار ستستقر عند مستوى أكثر طبيعية حول نطاق 2%.
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كما أوضح رئيس المركزي الهولندي: أسعار الفائدة في أوروبا ستواصل الانخفاض مع تزايد قناعتنا بأننا نقترب من هدف التضخم البالغ 2%، لكنه لا يعرف بالتحديد متى ستتوقف التخفيضات.
وفي وقت سابق هذا الشهر، خفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة الثانية هذا العام إلى 3.5%.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108715237
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