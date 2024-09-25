ارتفاع معظم مؤشرات بورصات الخليج فى نهاية التعاملات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت معظم مؤشرات بورصات الخليج ، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعدت مؤشرات الأسهم السعودية، الكويت، مسقط، أسواق المال الإماراتية، وقطر، بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي على ارتفاع بنسبة 0.6%، ليصل إلى 12343 نقطة، وبتداولات بلغت 7.090 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 299.895 مليون سهم.

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وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بمقدار 34.19 نقطة بنسبة 0.48% ليبلغ مستوى 7202.89 نقطة، وتم تداول 439 مليون سهم عبر 21160 صفقة نقدية بقيمة 76.8 مليون دينار (نحو 234.2 مليون دولار)، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.76 نقطة بنسبة 0.01% ليصل إلى 6283.87 نقطة من خلال تداول 294.9 مليون سهم عبر 13106 صفقات.

وصعد مؤشر بورصة قطر بمقدار 51.73 نقطة بنسبة 0.49% ليسجل 10.542.71 نقطة، وتم تداول 294 مليونا و631 ألفا و457 سهما، بقيمة 536 مليونا و202 ألف و496 ريالا، نتيجة تنفيذ 19020 صفقة في جميع القطاعات.

كما ربح مؤشر بورصة مسقط“30” بما نسبته 0.23% بمقدار 10.6 نقطة مسجلا مستوى 4726.52 نقطة، وبلغت قيمة التداول 8 ملايين و926 ألفا و923 ريالا عمانيا.

وارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، حيث زاد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.61 % ليغلق عند مستوى 4488 نقطة، وسط تعاملات بحجم 200.058 مليون سهم بقيمة 353.271 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.58% إلى مستوى 9516 نقطة، وسط تعاملات بحجم 472.055 مليون سهم بقيمة 1.879 مليار درهم.

وفي المقابل، انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بمقدار 6.27 نقطة ليبلغ 2018.96 نقطة، حيث تداول 1.18 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 313.36 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 40 صفقة.

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