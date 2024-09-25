ارتفاع معظم مؤشرات بورصات الخليج فى نهاية التعاملات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت معظم مؤشرات بورصات الخليج ، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعدت مؤشرات الأسهم السعودية، الكويت، مسقط، أسواق المال الإماراتية، وقطر، بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي على ارتفاع بنسبة 0.6%، ليصل إلى 12343 نقطة، وبتداولات بلغت 7.090 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 299.895 مليون سهم.
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وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بمقدار 34.19 نقطة بنسبة 0.48% ليبلغ مستوى 7202.89 نقطة، وتم تداول 439 مليون سهم عبر 21160 صفقة نقدية بقيمة 76.8 مليون دينار (نحو 234.2 مليون دولار)، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.76 نقطة بنسبة 0.01% ليصل إلى 6283.87 نقطة من خلال تداول 294.9 مليون سهم عبر 13106 صفقات.
وصعد مؤشر بورصة قطر بمقدار 51.73 نقطة بنسبة 0.49% ليسجل 10.542.71 نقطة، وتم تداول 294 مليونا و631 ألفا و457 سهما، بقيمة 536 مليونا و202 ألف و496 ريالا، نتيجة تنفيذ 19020 صفقة في جميع القطاعات.
كما ربح مؤشر بورصة مسقط“30” بما نسبته 0.23% بمقدار 10.6 نقطة مسجلا مستوى 4726.52 نقطة، وبلغت قيمة التداول 8 ملايين و926 ألفا و923 ريالا عمانيا.
وارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، حيث زاد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.61 % ليغلق عند مستوى 4488 نقطة، وسط تعاملات بحجم 200.058 مليون سهم بقيمة 353.271 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.58% إلى مستوى 9516 نقطة، وسط تعاملات بحجم 472.055 مليون سهم بقيمة 1.879 مليار درهم.
وفي المقابل، انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بمقدار 6.27 نقطة ليبلغ 2018.96 نقطة، حيث تداول 1.18 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 313.36 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 40 صفقة.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108715236
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