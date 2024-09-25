تقرير يحذر من نقص عالمى محتمل فى إمدادات الرقائق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حذر خبراء من تسبب الطلب المرتفع على أشباه الموصلات التي تركز على الذكاء الاصطناعي والجوالات الذكية والحواسيب، في نقص عالمي جديد في إمدادات الرقائق.

ووفقًا لتقرير أصدرته شركة الاستشارات“باين آند كومباني- Bain & Company” الأربعاء، فإن الطلب على وحدات معالجة الرسومات والإلكترونيات الاستهلاكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد يكون سببًا لنقص الرقائق.

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وحدث آخر نقص كبير في أشباه الموصلات أثناء جائحة“كوفيد-19” وسط اضطراب سلسلة التوريد وارتفاع الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية، عندما أُجبر المواطنون على البقاء في المنزل.

وتعد وحدات معالجة الرسومات الموجودة في مراكز البيانات ضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تدعم تطبيقات مثل“شات جي بي تي”.

وقالت“آن هوكر” رئيسة أبحاث التكنولوجيا في الأمريكتين لشبكة“سي إن بي سي”:“تسبب الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسومات في نقص عناصر معينة من سلسلة قيمة أشباه الموصلات”.

وتابعت:“إذا جمعنا النمو في الطلب على وحدات معالجة الرسومات جنبًا إلى جنب مع موجة من الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تعمل على تسريع دورات تحديث منتجات الحوسبة الشخصية، فقد تكون هناك قيود أكثر انتشارًا على إمدادات أشباه الموصلات”.

وأشار التقرير إلى أن سلسلة توريد أشباه الموصلات“معقدة بشكل لا يصدق”، ومن شأن زيادة الطلب بنحو 20% أو أكثر أن يؤدي إلى زعزعة التوازن والتسبب في نقص الرقائق.

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