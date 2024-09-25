تقرير يحذر من نقص عالمى محتمل فى إمدادات الرقائق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذر خبراء من تسبب الطلب المرتفع على أشباه الموصلات التي تركز على الذكاء الاصطناعي والجوالات الذكية والحواسيب، في نقص عالمي جديد في إمدادات الرقائق.
ووفقًا لتقرير أصدرته شركة الاستشارات“باين آند كومباني- Bain & Company” الأربعاء، فإن الطلب على وحدات معالجة الرسومات والإلكترونيات الاستهلاكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد يكون سببًا لنقص الرقائق.
موضوعات متعلقة
معهد التمويل: ارتفاع الدين العالمى بأكثر من تريليونى دولار بسبب أمريكا والصين الولايات المتحدة الأمريكية تتهم“فيزا” بالاحتكار انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية
وحدث آخر نقص كبير في أشباه الموصلات أثناء جائحة“كوفيد-19” وسط اضطراب سلسلة التوريد وارتفاع الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية، عندما أُجبر المواطنون على البقاء في المنزل.
وتعد وحدات معالجة الرسومات الموجودة في مراكز البيانات ضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تدعم تطبيقات مثل“شات جي بي تي”.
وقالت“آن هوكر” رئيسة أبحاث التكنولوجيا في الأمريكتين لشبكة“سي إن بي سي”:“تسبب الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسومات في نقص عناصر معينة من سلسلة قيمة أشباه الموصلات”.
وتابعت:“إذا جمعنا النمو في الطلب على وحدات معالجة الرسومات جنبًا إلى جنب مع موجة من الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تعمل على تسريع دورات تحديث منتجات الحوسبة الشخصية، فقد تكون هناك قيود أكثر انتشارًا على إمدادات أشباه الموصلات”.
وأشار التقرير إلى أن سلسلة توريد أشباه الموصلات“معقدة بشكل لا يصدق”، ومن شأن زيادة الطلب بنحو 20% أو أكثر أن يؤدي إلى زعزعة التوازن والتسبب في نقص الرقائق.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108715235
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.