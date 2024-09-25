أيرلندا تتبرع بقيمة 18 مليون يورو لتعزيز الأمن الغذائى للاجئى أوغندا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن سفير جمهورية أيرلندا لدى أوغندا أن حكومة بلاده منحت برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، تبرعا بقيمة 18 مليون يورو (19.6 مليون دولار) لتمكين أوغندا من تعزيز الاكتفاء الذاتي لمجتمعات اللاجئين وتحسين الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية في منطقة كاراموجا التي تقع على الحدود بين أوغندا وجنوب السودان وكينيا.

وقال كيفن كولجان سفير أيرلندا في أوغندا:“مازال دعم كاراموجا ومجتمعات اللاجئين جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا في أوغندا”، مشيرا إلى أن“هذه المساهمة جزء من التزام أيرلندا بإبقاء أطفال كاراموجا في المدارس وتحسين الأمن الغذائي والتغذية وتعزيز سبل المعيشة والاقتصاد المحلي”.

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ولفت إلى أن هذه المساهمة ستمكن برنامج الأغذية العالمي من شراء الذرة والفاصوليا والزيوت النباتية المتاحة محليا للوجبات المدرسية؛ليستفيد منها 220 ألف تلميذ ومزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة وبالتالي تحفيز الاقتصادات المحلية.

وأضاف أن البرنامج سيدعم الحكومة الأوغندية لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال نشر معلومات الإنذار المبكر عبر الإذاعة والقنوات الأخرى قبل الصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات.

وفيما يتعلق بالمناطق المضيفة للاجئين،سيعمل البرنامج على نقل أكثر من 50 ألف لاجئ من متلقي المساعدات الإنسانية إلى الاعتماد على الذات من خلال دعم الاستثمار في مشروعات بديلة حتى يتمكن هؤلاء اللاجئين من إعالة أسرهم .

ويتعاون برنامج الأغذية العالمي مع حكومة أوغندا وشركاء آخرين لزيادة دخل اللاجئين والمجتمعات المضيفة عبر الزراعة وغيرها من فرص كسب المعيشة،ويتم تمويل نموذج الاعتماد على الذات من قبل حكومات أيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة.

وقال عبد الرحمن ميجاج، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله لدى أوغندا:“إننا ممتنون لمساهمة حكومة أيرلندا في دعم جهودنا لتشجيع الاعتماد على الذات وتقليل الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في كاراموجا وفي مستوطنات اللاجئين”.

جدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي يواصل دعم ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ من أصل 1.7 مليون لاجئ في أوغندا من خلال المساعدات الغذائية والنقدية الشهرية.

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