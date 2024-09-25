رئيس هيئة الدواء: مفاوضات مع شركات عالمية لتوطين صناعة الخامات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تجرى مفاوضات مع شركات عالمية لبحث فرص توطين صناعة الخامات فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

أضاف الغمراوى لـ”البورصة”، أن الحكومة تسعى لتوطين الخامات المستخدمة فى صناعة الأدوية وبدأتها هيئة الدواء بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى بمبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدوائى الوطنى على المدى القصير.

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وتسعى المبادرة لخفض الفاتورة الاستيرادية للمواد غير الفعالة، والتى بلغت 100 مليون دولار سنوياً، بجانب توطين 280 مادة غير فعالة، ومن المقرر أن يتم البدء بـ30 مادة غير فعالة تمثل أكثر من 60%؜ من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة.

أوضح الغمراوى، أنه يتم الإفراج عن ألفى فاتورة استيرادية شهريا للصناعات الطبية بالمقارنة بـ800 فاتورة قبل مارس الماضى، وفى سياق متصل أعلنت هيئة الدواء عن إعداد آلية جديدة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

أوضح الغمراوى، أنه من المتوقع الانتهاء من تلك الآلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق مع كل سلاسل الإمداد سواء مصنعين أو غرفة صناعة الأدوية ونقابات الصيادلة على مستوى الجمهورية أو موزعين.

أضاف أن الغرض من تلك المبادرة هو تواجد منتج آمن فعال للمريض المصرى مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ آلية لمنع تكرار تلك المشكلة فى المستقبل.

وقال رئيس هيئة الدواء، إنه سيتم تعويض الصيادلة عن الأدوية منتهية الصلاحية المسحوبة من الصيدليات بأدوية أخرى بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة المالية على خصم قيمة الأدوية منتهية الصلاحية من ضرائب شركات الأدوية التى قامت بتعويض الصيدليات بأدوية سليمة بنفس سعر الجمهور.