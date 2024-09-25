رئيس هيئة الدواء: مفاوضات مع شركات عالمية لتوطين صناعة الخامات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تجرى مفاوضات مع شركات عالمية لبحث فرص توطين صناعة الخامات فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
أضاف الغمراوى لـ”البورصة”، أن الحكومة تسعى لتوطين الخامات المستخدمة فى صناعة الأدوية وبدأتها هيئة الدواء بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى بمبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدوائى الوطنى على المدى القصير.
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وتسعى المبادرة لخفض الفاتورة الاستيرادية للمواد غير الفعالة، والتى بلغت 100 مليون دولار سنوياً، بجانب توطين 280 مادة غير فعالة، ومن المقرر أن يتم البدء بـ30 مادة غير فعالة تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة.
أوضح الغمراوى، أنه يتم الإفراج عن ألفى فاتورة استيرادية شهريا للصناعات الطبية بالمقارنة بـ800 فاتورة قبل مارس الماضى، وفى سياق متصل أعلنت هيئة الدواء عن إعداد آلية جديدة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
أوضح الغمراوى، أنه من المتوقع الانتهاء من تلك الآلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق مع كل سلاسل الإمداد سواء مصنعين أو غرفة صناعة الأدوية ونقابات الصيادلة على مستوى الجمهورية أو موزعين.
أضاف أن الغرض من تلك المبادرة هو تواجد منتج آمن فعال للمريض المصرى مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ آلية لمنع تكرار تلك المشكلة فى المستقبل.
وقال رئيس هيئة الدواء، إنه سيتم تعويض الصيادلة عن الأدوية منتهية الصلاحية المسحوبة من الصيدليات بأدوية أخرى بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة المالية على خصم قيمة الأدوية منتهية الصلاحية من ضرائب شركات الأدوية التى قامت بتعويض الصيدليات بأدوية سليمة بنفس سعر الجمهور.
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