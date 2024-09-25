الأسهم القيادية تدفع مؤشرات البورصة للصعود أعلى مقاومة 31200 نقطة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استطاع مؤشر البورصة
الرئيسي كسر مستوى المقاومة أعلى منطقة 32 ألف نقطة لأعلى بدعم من ارتفاع أحجام السيولة فى سوق وأداء الأسهم القيادية بقيادة السويدى إليكتريك الذى ارتفع بنحو 9% وصولاً لمستوى سعرى 68 جنيها للسهم.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 31250.64 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنحو 1.88% ليصل إلى 3050.5 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 7420.51 نقطة.
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وأعلنت شركة السويدى إلكتريك، أن إحدى شركاتها التابعة لقطاع الهندسة والإنشاءات ستشارك فى تنفيذ محطة توليد كهرباء فى المملكة العربية السعودية بتكلفة تتجاوز مليار دولار ضمن تحالف تقوده شركة سيمنس إنرجى.
وأوضحت الشركة فى إفصاح أن شركتها التابعة ستشارك فى تنفيذ محطة توليد كهرباء بقدرة 1200 ميجا بنظام الدورة المركبة فى مدينة رابغ على البحر الاحمر بالمملكة العربية السعودية، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وتوقعت انتهاء المشروع بالكامل قبل نهاية عام 2026.
وبعد الإعلان عن الصفقة ارتفع سهم الشركة بأكثر من 11% فى بداية جلسة تداول الأربعاء قبل أن يقلص مكاسبه إلى 8.6%، ليغلق عند 68.4 جنيه. مصطفى: الجلسات المقبلة ستحدد الاتجاه العام للسوق حتى نهاية العام
قالت منى مصطفى، مديرة التداول في شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي يتحرك فى نطاق عرضي واستطاع كسر مستوى 31200 نقطة لأعلى بدعم أداء الأسهم القيادية.
وأضافت منى أن القوى الشرائية بدأت استرجاع عافيتها من جديد وقد تستمر لبعض الجلسات القادمة التي ستكون فاصلة في الثبات أعلى تلك المستويات.
وتابعت أن حجم التداولات ورأس المال السوقي بدأ في التحسن تدريجيًا وبعض الأسهم القيادية ساهمت في صعود المؤشر مثل طلعت مصطفى وسوديك والسويدي إلكتريك.
وأكدت أن أداء الجلسات بنهاية الشهر الجاري سيحدد الاتجاه العام للمؤشر حتى نهاية العام.
وشهد السوق قيم تداولات 4.68 مليار جنيه، من خلال تداول 1.06 مليار سهم، بتنفيذ 107.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 213 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 132 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 19.99%، والاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية بنسبة 19.93%.
وتراجعت أسعار 44 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم كونتكت المالية القابضة بنحو 4.02% ، وسهم أكتوبر فارما بنحو 3.48%، فيما لم تتغير أسعار 37 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.142 تريليون جنيه. إسماعيل: ظهور القوى الشرائية فى الأسهم دفعها لاختراق المقاومة
قال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، ان جلسة الأربعاء كانت إيجابية وشهدت ارتفاع كل المؤشرات واخترق EGX30 مستوى المقاومة عند 31200 نقطة.
ولفت إلى أن هناك قوى شرائية ساهمت فى انتعاش السوق، متوقعًا استمرار الصعود خلال الجلسات المقبلة، ناصحا المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات الملاءة المالية
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 116.7 مليون جنيه و4.8 مليون جنيه مستحوذين على نسب 88.01% و6.14%، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 121.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.84%.
وسجل الأفراد 70.62% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافي بيع بقيمة 216 مليون جنيه و3.4 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي شراء بقيمة 5.2 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 29.37% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 99.3 مليون جنيه و116.3 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات الاجنبية صافي بيع 1.4 مليون جنيه.
كتب – عمرو طارق ومنة هانى:
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