الأسهم القيادية تدفع مؤشرات البورصة للصعود أعلى مقاومة 31200 نقطة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استطاع مؤشر الرئيسي كسر مستوى المقاومة أعلى منطقة 32 ألف نقطة لأعلى بدعم من ارتفاع أحجام السيولة فى سوق وأداء الأسهم القيادية بقيادة السويدى إليكتريك الذى ارتفع بنحو 9% وصولاً لمستوى سعرى 68 جنيها للسهم.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 31250.64 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنحو 1.88% ليصل إلى 3050.5 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 7420.51 نقطة.

موضوعاتمدبولى: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق الأسهم الأمريكية تواصل مسارها الصعودى وتتجه نحو مستوى قياسى جديد توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية

وأعلنت شركة السويدى إلكتريك، أن إحدى شركاتها التابعة لقطاع الهندسة والإنشاءات ستشارك فى تنفيذ محطة توليد كهرباء فى المملكة العربية السعودية بتكلفة تتجاوز مليار دولار ضمن تحالف تقوده شركة سيمنس إنرجى.

وأوضحت الشركة فى إفصاح أن شركتها التابعة ستشارك فى تنفيذ محطة توليد كهرباء بقدرة 1200 ميجا بنظام الدورة المركبة فى مدينة رابغ على البحر الاحمر بالمملكة العربية السعودية، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

وتوقعت انتهاء المشروع بالكامل قبل نهاية عام 2026.

وبعد الإعلان عن الصفقة ارتفع سهم الشركة بأكثر من 11% فى بداية جلسة تداول الأربعاء قبل أن يقلص مكاسبه إلى 8.6%، ليغلق عند 68.4 جنيه.

قالت منى مصطفى، مديرة التداول في شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي يتحرك فى نطاق عرضي واستطاع كسر مستوى 31200 نقطة لأعلى بدعم أداء الأسهم القيادية.

وأضافت منى أن القوى الشرائية بدأت استرجاع عافيتها من جديد وقد تستمر لبعض الجلسات القادمة التي ستكون فاصلة في الثبات أعلى تلك المستويات.

وتابعت أن حجم التداولات ورأس المال السوقي بدأ في التحسن تدريجيًا وبعض الأسهم القيادية ساهمت في صعود المؤشر مثل طلعت مصطفى وسوديك والسويدي إلكتريك.

وأكدت أن أداء الجلسات بنهاية الشهر الجاري سيحدد الاتجاه العام للمؤشر حتى نهاية العام.

وشهد السوق قيم تداولات 4.68 مليار جنيه، من خلال تداول 1.06 مليار سهم، بتنفيذ 107.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 213 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 132 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 19.99%، والاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية بنسبة 19.93%.

وتراجعت أسعار 44 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم كونتكت المالية القابضة بنحو 4.02% ، وسهم أكتوبر فارما بنحو 3.48%، فيما لم تتغير أسعار 37 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.142 تريليون جنيه.

قال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، ان جلسة الأربعاء كانت إيجابية وشهدت ارتفاع كل المؤشرات واخترق EGX30 مستوى المقاومة عند 31200 نقطة.

ولفت إلى أن هناك قوى شرائية ساهمت فى انتعاش السوق، متوقعًا استمرار الصعود خلال الجلسات المقبلة، ناصحا المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات الملاءة المالية

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 116.7 مليون جنيه و4.8 مليون جنيه مستحوذين على نسب 88.01% و6.14%، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 121.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.84%.

وسجل الأفراد 70.62% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافي بيع بقيمة 216 مليون جنيه و3.4 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي شراء بقيمة 5.2 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 29.37% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 99.3 مليون جنيه و116.3 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات الاجنبية صافي بيع 1.4 مليون جنيه.

كتب – عمرو طارق ومنة هانى: