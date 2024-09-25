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160 ألف جنيه زيادة فى أسعار فولكس فاجن خلال سبتمبر - جريدة البورصة

9/25/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الشركة ((المصرية التجارية وأوتوموتيف))، الوكيل المحلي لعلامة ((فولكس فاجن))، عن زيادة في أسعار عدد من طرازاتها خلال سبتمبر، حيث تراوحت الزيادات بين 110 و160 ألف جنيه.

تم تحديد سعر ((فولكس فاجن طوارق)) موديل 2024 بفئة واحدة بـ 4.150 مليون جنيه، بزيادة 160 ألف جنيه. السيارة تعتمد على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو، بقوة 455 حصان وعزم دوران 700 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ومنظومة دفع رباعي.

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كما شهدت ((تيجوان)) موديل 2024 زيادة في فئتها الثانية ((R- LINE)) ليصل سعرها إلى 2.5 مليون جنيه، بزيادة 110 ألف جنيه. تعتمد السيارة على محرك 1400 سي سي تربو بقوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

أما ((تي – روك)) موديل 2024، فقد زادت أسعارها في الفئة الثانية ((R- LINE)) لتصل إلى 1.790 مليون جنيه. السيارة مزودة بمحرك 1400 سي سي تربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتميز بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 5.3 لتر لكل 100 كم.

وحددت الشركة سعر ((جولف)) موديل 2024 في فئة ((life)) بنحو 1.750 مليون جنيه. تعتمد السيارة على محرك 1200 سي سي تربو بقوة 110 حصان وعزم دوران 175 نيوتن/متر، مع ناقل حركة سباعي السرعات.

كتب – فادى زلط:

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