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انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية - جريدة البورصة

9/25/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وعند نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% عند 519.1 نقطة، بضغط من أسهم قطاعات الطاقة والسيارات والبنوك.

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فيما انخفض“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% عند 8268 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي 0.5% عند 7565 نقطة، وخسر“داكس” الألماني 0.4% أو 78 نقطة ليغلق عند 18918 نقطة.

وتراجع سهم شركة تطوير البرمجيات الألمانية“ساب – SAP” بنسبة 2.45%، عقب التحقيق من قبل مسؤولين أمريكيين بتهمة التآمر المحتمل لزيادة أسعار الوكالات الحكومية على مدار عقد من الزمان.

ومن المقرر صدور بيانات المعروض النقدي“إم 3” وقروض الأسر والشركات في منطقة اليورو غدًا الخميس، مع إعلان قراءة مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا من“جي إف كيه”.

المصدر:

MENAFN25092024000202011048ID1108715230

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