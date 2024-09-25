انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وعند نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% عند 519.1 نقطة، بضغط من أسهم قطاعات الطاقة والسيارات والبنوك.
موضوعات متعلقة
معهد التمويل: ارتفاع الدين العالمى بأكثر من تريليونى دولار بسبب أمريكا والصين الولايات المتحدة الأمريكية تتهم“فيزا” بالاحتكار أيرلندا تتبرع بقيمة 18 مليون يورو لتعزيز الأمن الغذائى للاجئى أوغندا
فيما انخفض“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% عند 8268 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي 0.5% عند 7565 نقطة، وخسر“داكس” الألماني 0.4% أو 78 نقطة ليغلق عند 18918 نقطة.
وتراجع سهم شركة تطوير البرمجيات الألمانية“ساب – SAP” بنسبة 2.45%، عقب التحقيق من قبل مسؤولين أمريكيين بتهمة التآمر المحتمل لزيادة أسعار الوكالات الحكومية على مدار عقد من الزمان.
ومن المقرر صدور بيانات المعروض النقدي“إم 3” وقروض الأسر والشركات في منطقة اليورو غدًا الخميس، مع إعلان قراءة مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا من“جي إف كيه”.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108715230
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.