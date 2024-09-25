الولايات المتحدة الأمريكية تتهم فيزا بالاحتكار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسهم شركة“فيزا” بأكثر من 5% يوم الثلاثاء بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد الشركة زاعمة أنها احتكرت سوق بطاقات الخصم بشكل غير قانوني من خلال القضاء على الاختيار للبنوك والشركات وخنق المنافسة من الوافدين الجدد.

قالت وزارة العدل الأمريكية، إن شركة فيزا، إحدى أكبر شبكات الدفع في العالم، تعالج أكثر من 60% من معاملات الخصم في الولايات المتحدة، مما يجلب لها 7 مليارات دولار سنويًا من الرسوم التي يتم تحصيلها عند توجيه المعاملات عبر شبكتها، وتزعم النيابة العامة أن الشركة تحمي هذه الهيمنة من خلال اتفاقيات مع جهات إصدار البطاقات والتجار والمنافسين.

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وصرح المدعي العام ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي بعد ظهر الثلاثاء أن أكثر من 60% من إجمالي معاملات بطاقات الخصم التي تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار في الولايات المتحدة سنويًا تُوجه إلى شبكة المدفوعات الإلكترونية التابعة لفيزا. واتهمت وزارة العدل“فيزا” باستخدام نفوذها لفرض شبكة من الاتفاقيات المناهضة للمنافسة التي تعاقب التجار والبنوك على استخدام شبكات الدفع المنافسة

وبحسب ياهو فاينانس تزعم النيابة أن شركة“فيزا” أبرمت اتفاقيات مربحة مع منافسين محتملين في مجال التكنولوجيا المالية مثل“أبل”، و”باي بال”، و”سكوير” التابعة لشركة“بلوك إنك”، تقضي بعدم إصدار منتجات تهدد هيمنتها على السوق.