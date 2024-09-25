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معهد التمويل: ارتفاع الدين العالمى بأكثر من تريليونى دولار بسبب أمريكا والصين - جريدة البورصة

9/25/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام إلى 312 تريليون دولار، ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي بلغ 245%.

وقال معهد التمويل الدولي في تقرير الأربعاء، إن الولايات المتحدة والصين كانتا أكبر محركين لارتفاع الديون العالمية، وحذّر من أن عدم قدرة القادة السياسيين على خفض مستويات الديون يشكل تهديدًا للإنتاجية والنمو.

موضوعات متعلقة الولايات المتحدة الأمريكية تتهم“فيزا” بالاحتكار انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية أيرلندا تتبرع بقيمة 18 مليون يورو لتعزيز الأمن الغذائى للاجئى أوغندا

وأضاف التقرير أن سياسات الدول الرامية لمكافحة تغير المناخ، تعني أن الدين الحكومي العالمي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 58% إلى 145 تريليون دولار بحلول عام 2030، و440 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وفي تقرير منفصل صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجد أن أغلبية كبار خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الدين العام يشكل تهديدًا للاستقرار الكلي في كل من الاقتصادات المتقدمة (53%) والنامية (64%).

كما يتوقع ما يقرب من 40% من خبراء الاقتصاد المستجيبين للمسح، ارتفاع حالات التخلف عن السداد في الاقتصادات النامية على مدى العام المقبل، حيث ستظل تكاليف التمويل أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.

المصدر:

MENAFN25092024000202011048ID1108715228

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