سيمكس توقع اتفاقية مع أسيوط لتدوير 7 آلاف طن مخلفات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة سيمكس اتفاقية مع محافظة أسيوط لتشغيل ثاني مصنع
تحت مظلة“ريجينيرا” في مصر وذلك لتدوير أكثر من 7000 طن من المخلفات البلدية الصلبة شهرياً.
وقالت الشركة، فى بيان، إن سيمكس ستقوم بمعالجة المخلفات لتحويلها لوقود بديل والتي يتبعها إنتاج السماد العضوي مما يضمن توجيه الحد الأدنى من المخلفات المتبقية للمدافن الصحية.
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وتعد سيمكس شركة عالمية لمواد البناء تعمل على تقديم أفضل المنتجات والحلول المستدامة وتعزيز استخدام الوقود البديل القائم على تدوير المخلفات.
يذكر أن أول اتفاقية“ريجينيرا” في مصر بدأت فى مايو الماضى بمحافظة الغربية.
وأضاف البيان، أن الشركة استثمرت أكثر من 2.5 مليون دولار عام 2023 في مشروع مجفف الوقود البديل في مصنعها بأسيوط والذي يعمل على استعادة الطاقة الحرارية في عملية إنتاج الكلنكر مما يحسن جودة الوقود البديل من خلال الإدارة السليمة لفصل المخلفات مما يعظم فرص استبدال الوقود الأحفوري والذي بدوره يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة سكان المحافظة من خلال ضمان المعالجة الآمنة للمخلفات اليومية المجمعة، مع تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالمدافن الصحية.
تعد“ريجينيرا” كيان متخصص في تقديم حلول دوّارة تهدف إلى إطالة دورة حياة المنتجات والمواد من خلال إعادة استخدامها في منتجات ذات قيمة مضافة بالإضافة إلى أنها جزءاً من جهود سيمكس لدعم الاقتصاد الدوار عن طريق العديد من الأنشطة منها استلام المخلفات البلدية الصلبة وإدارتها ومعالجتها وتطمح لاستخدام المزيد من المخلفات غير القابلة لإعادة التدوير والمشتقات الصناعية كبديل أكثر استدامة للوقود الأحفوري والمواد الخام الطبيعية.
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