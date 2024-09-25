سيمكس توقع اتفاقية مع أسيوط لتدوير 7 آلاف طن مخلفات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة سيمكس اتفاقية مع محافظة أسيوط لتشغيل ثاني تحت مظلة“ريجينيرا” في مصر وذلك لتدوير أكثر من 7000 طن من المخلفات البلدية الصلبة شهرياً.

وقالت الشركة، فى بيان، إن سيمكس ستقوم بمعالجة المخلفات لتحويلها لوقود بديل والتي يتبعها إنتاج السماد العضوي مما يضمن توجيه الحد الأدنى من المخلفات المتبقية للمدافن الصحية.



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وتعد سيمكس شركة عالمية لمواد البناء تعمل على تقديم أفضل المنتجات والحلول المستدامة وتعزيز استخدام الوقود البديل القائم على تدوير المخلفات.

يذكر أن أول اتفاقية“ريجينيرا” في مصر بدأت فى مايو الماضى بمحافظة الغربية.

وأضاف البيان، أن الشركة استثمرت أكثر من 2.5 مليون دولار عام 2023 في مشروع مجفف الوقود البديل في مصنعها بأسيوط والذي يعمل على استعادة الطاقة الحرارية في عملية إنتاج الكلنكر مما يحسن جودة الوقود البديل من خلال الإدارة السليمة لفصل المخلفات مما يعظم فرص استبدال الوقود الأحفوري والذي بدوره يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة سكان المحافظة من خلال ضمان المعالجة الآمنة للمخلفات اليومية المجمعة، مع تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالمدافن الصحية.

تعد“ريجينيرا” كيان متخصص في تقديم حلول دوّارة تهدف إلى إطالة دورة حياة المنتجات والمواد من خلال إعادة استخدامها في منتجات ذات قيمة مضافة بالإضافة إلى أنها جزءاً من جهود سيمكس لدعم الاقتصاد الدوار عن طريق العديد من الأنشطة منها استلام المخلفات البلدية الصلبة وإدارتها ومعالجتها وتطمح لاستخدام المزيد من المخلفات غير القابلة لإعادة التدوير والمشتقات الصناعية كبديل أكثر استدامة للوقود الأحفوري والمواد الخام الطبيعية.