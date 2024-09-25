يوتيوب وهوليوود ونتفلكس.. من يربح معركة «التلفزيون الرقمي»؟

لم تكد تهنأ منصات المشاهدة عند الطلب مثل «نتفلكس» و«أمازون برايم» و«ديزني بلس» باحتلال مكانة القنوات التلفزيونية التقليدية في السنوات الأخيرة، حتى باتت مهددة بخسارة تلك المكانة سريعاً أمام منافس جديد، تمدد نفوذه من عالم الهواتف إلى شاشات التلفزيون ونجومه الهواة يهددون نجوم هوليوود المحترفين.

فوفقاً لتقرير شركة «نيلسن» نشرته «ذي إيكونوميست»، تجذب منصة يوتيوب 2.5 مليار مشاهد عالمياً، ويفضل الأمريكيون مشاهدة يوتيوب على شاشات التلفزيون أكثر من أي منصة تلفزيونية أخرى، أي أن يوتيوب بات يتفوق المنصات التلفزيونية على ملعبها وفي عقر داره، حتى أن نيل موهان الرئيس التنفيذي ليوتيوب وصف صناع المحتوى في أمريكا بأنهم «هوليوود الجديدة»، وذلك في ظل توجه المعلنين إلى يوتيوب والمنصات المشابهة التي تعتمد على محتوى المستخدمين، وضخ معظم ميزانياتهم التلفزيونية فيها.

وبلغت إيرادات يوتيوب العام الماضي حوالي 32 مليار دولار، أغلبها من مبيعات الإعلانات التي تعد المصدر الرئيسي لعوائد المنصة العالمية، يليها اشتراكات الخدمة المميزة Youtube Premium، والتي تدر ما يقرب من مليار ونصف دولار شهرياً.

ويعد جيمي دونالدسون المعروف باسم «مستر بيست» هو صاحب أكبر قناة على يوتيوب من حيث عدد المشتركين، حيث يملك أكثر من 317 مليون مشترك، ووفق تقرير لموقع ذي إيكونوميك تايمز، تتراوح عوائده بين 500 إلى 700 مليون دولار سنوياً، ليكون صاحب العوائد الأعلى عالمياً من بين صناع المحتوى، فيما جمع الممثل الأمريكي آدم ساندلر صاحب الدخل الأعلى بين نجوم هوليوود 78 مليون دولار في 2023.

مؤخراً قرر «مستر بيست» الخروج من عباءة اليوتيوب واقتحام عالم هوليوود، من خلال برنامج مسابقات تابع لمنصة أمازون برايم، لكن البرنامج عانى من الفضائح، ولاحقته الدعاوى القضائية أكثر من المشاهدات.

لم يكن «مستر بيست» وحده الذي عانى من صدمة الانتقال إلى هوليوود، فهناك اليوتيوبر «ريان كاجي»، البالغ من العمر 12 عاماً، والذي اقتحم عالم السينما من خلال فيلم حقق فشلاً ذريعاً في دور العرض. كذلك عائلة «داميليوس» المشهورة على «تيك توك»، التي ألغت منصة ديزني بلس برنامجها الواقعي في يونيو الماضي.

أظهرت أغلب التجارب حتى الآن أن مازال هناك فجوة بين صناع المحتوى الهواة على المنصات الاجتماعية وبين العالم الاحترافي لهوليوود، لكن هذه الفجوة تتقلص بشكل لافت.

وفي بريطانيا وحدها، تقدّر التقارير عدد «اليوتيوبرز» الذين يقومون بتوظيف آخرين للعمل على قنواتهم بأكثر من 15 ألفاً، إضافة إلى المعدات المتطورة، مثل الكاميرات فائقة الدقة 4K والمسيّرات وأدوات الذكاء الاصطناعي، والتي ساعدت على ظهور محتوى الصناع الهواة بمظهر أقرب للمحترفين.

وإذا كانت عوائد صناع المحتوى الهواة على المنصات الاجتماعية في تزايد مستمر وربما تهدد أرباح صناعة الترفيه في هوليوود وبقية أنحاء العالم، فعلى الجانب الآخر تضاعفت التكاليف بشكل هائل كلما بحث الهواة عن محتوى أكثر احترافية.

ويقول جوردان شوارزنبرغر مدير مجموعة «سيدمين» المكونة من 7 صناع محتوى بريطانيين أن ميزانية إنتاج حلقة واحدة مدتها من ساعة إلى ساعتين على يوتيوب تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، مضيفاً أن تصوير 3 حلقات فقط في أمريكا تكلف الملايين، مشيرا إلى أن فريق العمل يتجاوز 40 شخصاً، من مصممي الديكور إلى مصممي الصور إلى غيرهم من الموظفين الذي يعملون من ستوديو في هوكستون بلندن.

أما على مستوى المنصات الكبرى، فقد دفعت يوتيوب خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يقرب من 23 مليار دولار سنوياً لصناع المحتوى على منصتها، وهو ما يفوق ما يُتوقع أن تنفقه «نتفلكس» هذا العام على إنتاجها السينمائي والتلفزيوني بـ6 مليارات دولار دفعة واحدة، وهذا يرجع إلى نموذج أعمال يوتيوب الذي يشارك العوائد مع صناع المحتوى.

وبالنظر إلى أن عوائد نتفلكس العام الماضي بلغت 33.7 مليار دولار، حققت المنصة أرباحاً قدرها 5.4 مليار دولار. وللأسف لا يمكننا مقارنة أرباحها مع يوتيوب، نظراً لأن غوغل لا تعلن أرباح يوتيوب بشكل منفصل، ولكن مع تقارب العوائد وزيادة الإنفاق، يمكن توقع أرباحاً أقل لمنصة صناع المحتوى، التي يعتبرها الكثيرون منهم المنصة الأكثر توزيعاً للعوائد.

مازال نجوم اليوتيوب بعيدين عن شهرة وثراء نجوم هوليوود، لكن هل سيستمر هذا الوضع في زمن تبدو الأفضلية فيه لمنصات صناع المحتوى؟.. لننتظر ونرى!