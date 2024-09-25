مدير المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في يوليو مدفوعة بالأداء النشط

بلغ مؤشر مدير المشتريات في إمارة دبي بمفردها 52.9 نقطة، خلال شهر يوليو من العام الجاري 2024 مدفوعة بأداء الاقتصاد غير النفطي، وفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أبانت توافق أداء الأعمال في الإمارة بشكل واضح مع الأداء الكلي للدولة.

ولفت المركزي إلى أن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 في يوليو الماضي، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، ويستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم نمواً مطرداً في الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك تسهم المبادرات والاستثمارات الجديدة المتوقعة في هذه الآفاق المستقبلية.

وأشار المركزي إلى أن عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لديه ظل ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للموظفين بنسبة 4.8 % على أساس سنوي، حيث تشير هذه القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف، ونمو الأجور إلى استهلاك محلي قوي، ونمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي في الفترات المستقبلية.

ونوه المركزي بأن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية لتوسيع القطاع غير النفطي.

وأدت مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع «300 مليار»، بينما شهد قطاع البناء نمواً، حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة، وقيد الإنشاء مثل الاتحاد للقطارات، وميناء خور دبي.