78.7 مليار درهم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين خلال النصف الأول

ارتفع حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 78.7 مليار درهم مستحوذة بنسبة 50.8 % من إجمالي الأصول في النصف الأول من العام الجاري وذلك مقارنة بإجمالي 72.9 مليار درهم والبالغ حصتها 57.1% من إجمالي الأصول خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وأوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 31.2% لتبلغ 35.7 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، واستند النمو بصورة رئيسية إلى ارتفاع أقساط التأمين على الحياة الجماعية والفردية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 39.4% وأقساط التأمين الصحي بنسبة 30.7% وأقساط تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة 9.1%.

ووفق المركزي ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لكافة أنواع خطط التأمين بنسبة 4.0 على أساس سنوي ليبلغ 18.9 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024 مدفوعة بدورها بارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات بنسبة F.2 وفي تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة 150%.

فيما ارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 22.8% على ليبلغ 94.2 مليار درهم وبلغ معدل الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين S.1 بقيمة 18.9 مليار درهم في النصف الأول مقارنة بـنسبة 53.8% بقيمة 14.6 مليار درهم.

ويبلغ عدد شركات التأمين المرخصة في دولة الإمارات 59 شركة منها 23 شركات تأمين تقليدية و10 شركات تأمين تكافلي وطنية و25 فرع لشركة تأمين أجنبية وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية.