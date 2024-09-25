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المركزي يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 30 سبتمبر

9/25/2024 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم عن مناقصة للأذونات النقدية في 30 سبتمبر المقبل.

وحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 3600 مليون درهم والثاني 70 يوماً لما يصل إلى 1500 مليون درهم، والثالث 98 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم، والرابع 266 يوما لما يصل إلى 6500 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 2 أكتوبرالمقبل على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 30 أكتوبر 2024، والإصدار الثاني في 11 ديسمبر 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.

يذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.

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