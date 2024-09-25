أسواق الأسهم العربية تزيد مكاسبها بفضل خفض الفائدة.. والبحرين تتراجع

أغلقت أسواق الأسهم العربية على ارتفاع، الأربعاء، مستفيدة من مكاسب، في أعقاب خفض البنوك المركزية في المنطقة، أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من تأثير التوتر الجيوسياسي في معنويات المستثمرين.

وخفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج، تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، بعد تيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، سياسته النقدية، بواقع نصف نقطة مئوية، مشيراً إلى وجود «ثقة أكبر» حيال التضخم.

وتقدم مؤشر دبي 0.6 في المئة، مستفيداً من زيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 في المئة. وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعاً 0.6 في المئة، بتحفيز من صعود سهم شركة الاتصالات (إي.آند) 0.5 في المئة.

وربح المؤشر السعودي 0.6 في المئة، مدفوعاً بقفزة في سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم، بلغت 3.2 في المئة. وصعد سهم أرامكو السعودية عملاق النفط 0.7 في المئة.

وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة، مدفوعاً بارتفاع سهم مصرف بنك قطر الوطني 1.3 في المئة.

كما ارتفع المؤشر الرئيس في الكويت بنسبة 0.58 %، ومسقط بنسبة 0.23 %، فيما تراجع المؤشر الرئيس في البحرين بنسبة 0.31 %.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 في المئة، مدفوعاً بزيادة 2.5 في المئة في سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وارتفع المؤشر الرئيس في المغرب «مازي» بنسبة 0.63 %.