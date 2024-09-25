أسواق الأسهم العربية تزيد مكاسبها بفضل خفض الفائدة.. والبحرين تتراجع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت أسواق الأسهم العربية على ارتفاع، الأربعاء، مستفيدة من مكاسب، في أعقاب خفض البنوك المركزية في المنطقة، أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من تأثير التوتر الجيوسياسي في معنويات المستثمرين.
وخفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج، تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، بعد تيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، سياسته النقدية، بواقع نصف نقطة مئوية، مشيراً إلى وجود «ثقة أكبر» حيال التضخم.
وتقدم مؤشر دبي 0.6 في المئة، مستفيداً من زيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 في المئة. وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعاً 0.6 في المئة، بتحفيز من صعود سهم شركة الاتصالات (إي.آند) 0.5 في المئة.
وربح المؤشر السعودي 0.6 في المئة، مدفوعاً بقفزة في سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم، بلغت 3.2 في المئة. وصعد سهم أرامكو السعودية عملاق النفط 0.7 في المئة.
وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة، مدفوعاً بارتفاع سهم مصرف بنك قطر الوطني 1.3 في المئة.
كما ارتفع المؤشر الرئيس في الكويت بنسبة 0.58 %، ومسقط بنسبة 0.23 %، فيما تراجع المؤشر الرئيس في البحرين بنسبة 0.31 %.
وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 في المئة، مدفوعاً بزيادة 2.5 في المئة في سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وارتفع المؤشر الرئيس في المغرب «مازي» بنسبة 0.63 %.
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