الصين تجري تجربة نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات

أجرت الصين، اليوم، تجربة نادرة لصاروخ بالستي عابر للقارات مزوّداً برأس حربي وهمي في المحيط الهادئ، حسبما أعلنت وزارة الدفاع.

وعلى الرغم من أنه لم يتمّ ربط هذه التجربة بالأحداث الراهنة، فإنها تأتي في سياق التنافس الصيني الأمريكي في المحيط الهادئ والتوترات بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي والعداء بين الصين وتايوان.

ولم توضح الوزارة أين سقط الصاروخ ولا طبيعته، كما لم تحدّد ما إذا كان تمّ إطلاقه من غواصة أو من اليابسة.

وتُعتبر الصواريخ البالستية العابرة للقارات من أقوى الأسلحة في العالم ويمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن «القوة الصاروخية في جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) أطلقت باتجاه أعالي البحار في المحيط الهادئ صاروخا بالستياً عابراً للقارات يحمل رأساً حربياً وهمياً في الساعة 08:44 من يوم 25 سبتمبر، وقد سقط الصاروخ بدقة في المنطقة البحرية المحددة سلفاً».

وأوضحت أن «إطلاق الصاروخ يندرج في إطار برنامج التدريب الروتيني السنوي للقوة الصاروخية»، مشيراً إلى أنه «يتماشى مع القانون والممارسات الدولية ولا يستهدف أي بلد أو هدف محدّدين».

وأضافت الوزارة أنّ هذه التجربة «سمحت بأن يُختبر بشكل فعّال أداء الأسلحة والمعدّات وكذلك مستوى تدريب القوات، وحقّقت الهدف المنشود»، مشيرةً إلى أن «الدول المعنية» بهذه التجربة الصاروخية، أي التي تقع ضمن أو قرب مسار الصاروخ، تم إبلاغها «مسبقاً».

وأفاد محللون بأنّ هذه التجربة نادرة، إذ غالباً ما تُجري الصين التجارب المماثلة ضمن نطاق مجالها الجوي.

وقال الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في الولايات المتحدة، أنكيت باندا، إنه «من غير المعتاد على الإطلاق، وعلى الأرجح هذه المرة الأولى منذ عقود نشهد فيها تجربة مماثلة».

وأشار إلى أن هذه التجربة «ربما تؤشر إلى تحديث جارٍ في المجال النووي من قبل الصين، ويظهر ذلك من خلال حاجات جديدة في مجال التجارب».